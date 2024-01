Un hombre se arroja a las vías de la línea 5 del Metro en la estación Terminal Aérea

Las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) han presentado algunos percances por personas que llegan a arrojarse a las vías, por lo que las autoridades deben activar los protocolos necesarios para rescatarlos con vida o sin vida, suspendiendo el servicio momentáneamente, como sucedió este sábado 20 de enero de 2024.

El STC Metro escribió un pequeño comunicado en las redes sociales, donde aseguraron que se mantendrían momentáneamente detenidos por el rescate de una persona. En punto de las 7:45 de la noche, confirmaron que la circulación se abriría de nuevo para todos los pasajeros.

Persona se arroja a las vías y causa retraso en la Línea 5

Algunos esperaron la llegada de los trenes y la apertura de puertas, mientras que otras estaciones que se vieron afectadas presentaron la salida de sus usuarios, quienes buscaban una opción alternativa para llegar a sus destinos. A través de las redes sociales se presentaron numerosas quejas.

El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 5. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

También recordaron a los usuarios que "en caso de ser testigo de una urgencia médica, no dudes en accionar la palanca de emergencia para solicitar el apoyo del personal del Sistema".

¿Qué dicen las leyes de arrojarse al Metro? Esto es lo que puede pasar si sobrevives

El Reglamento de la Ley de Movilidad indica en su artículo 229 que los usuarios únicamente puedes transitar por las zonas de acceso, entrada o salida destinadas para caminar, siempre y cuando se encuentre debidamente señalizado para tales fines, y cuente con las medidas necesarias.

Sin embargo, el artículo 230 indica en el párrafo 3 que no puedes "invadir cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios, y en particular, las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen los vehículos de este tipo de transporte"; y en el párrafo VI revela que no puedes rebasar "las líneas de seguridad marcadas en los bordes de los andenes, excepto para ascenso o descenso".