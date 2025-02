El K-Drama de romance que fue prohibido en Corea del Sur por hablar sobre trastornos mentales, pero está en Netflix

Cuando se trata de contenidos coreanos Netflix cuenta con uno de los catálogos más amplios. De hecho, la plataforma de streaming ofrece K-Dramas de todos los géneros, incluso se pueden encontrar algunos que han sido prohibidos o censurados en Corea del Sur por sus escenas o temas.

Uno de los dramas coreanos más conocidos en Netflix es “It's Okay to Not Be Okay”, una historia de romance, fantasía con un toque de comedia que fue criticado en el país asiático por hablar sobre trastornos mentales, pero que fue bien recibido en otros países por abordar esta clase de temas.

Con un total de 16 episodios, “It's Okay to Not Be Okay” se ha convertido en uno de los doramas mejor calificados por los usuarios de Netflix alcanzando 4.9 puntos de 5. Además, ha recibido buenos comentarios y muchas recomendaciones por su excelente historia.

Uno de los dramas coreanos más conocidos en Netflix es “It's Okay to Not Be Okay”. Créditos: Netflix)

¿De qué trata el K-Drama de romance que fue censurado, pero está en Netflix?

El drama coreano “It's Okay to Not Be Okay”, que está disponible en Netflix, trata sobre Moon Kang-tae, un inteligente, paciente y atractivo empleado de una sala psiquiátrica y Ko Moon-young, una egoísta, arrogante y grosera escritora de libros infantiles con trastorno de personalidad antisocial.

Aunque Kang-tae se niega a creer en el amor y Moon-young nunca se ha enamorado de ninguna persona, poco a poco surge amor entre ellos. Más tarde, ambos mantienen una relación romántica y esto ayudará a que sanen sus heridas emocionales y psicológicas.

Además de Moon Kang-tae y Ko Moon-young, en el K-Drama aparecen otros personajes importantes como Moon Sang-tae, quien es hermano 8 años mayor de Kang-tae, quien también es ilustrador y fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

(Créditos: Netflix)

¿Por qué censuraron este drama coreano de Netflix en Corea del Sur?

“It's Okay to Not Be Okay” es uno de los K-Dramas que fueron prohibidos en Corea del Sur, pero alcanzaron un gran éxito otros países a través de la plataforma de Netflix. El principal motivo es una escena donde uno de los pacientes psiquiátricos aparece totalmente desnudo, pues esta clase de imágenes no son bien vistas en el país asiático.