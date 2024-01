Frente Frío 28: MAPA de estados que se "congelarán" a -10 grados el 18 de enero

El frente frío número 28 cada vez está más cerca de territorio mexicano y todo parece indicar que esto se ve reflejado en las bajas temperaturas que han registrado algunos estados. Y es que para la madrugada de este jueves 18 de enero se espera que al menos cuatro entidades registren temperaturas de hasta -10º C. Te decimos cuáles para que permanezcas atenta o atento.

Sólo que antes es conveniente recodar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que además del nuevo frente frío que se está aproximando a la frontera norte y noreste del país, está pronosticado un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán que generará lluvias y chubascos en determinados lugares, así que no guardes tu paraguas.

Sigue leyendo:

Frente Frío 28: ¿cuándo llega a México con lluvias, heladas y clima de -10 grados?

Frente Frío 27: dos personas han muerto por las bajas temperaturas en Nuevo León

Estados que se "congelarán" a -10 grados el jueves 18 de enero

Cuatro estados estarán hasta -1º C. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Todavía no dejes de usar el cubrebocas y varias capas de ropa cuando salgas, porque de acuerdo con el pronóstico extendido compartido por el Servicio Meteorológico Nacional, para la madrugada de este jueves 18 de enero se esperan heladas y temperaturas mínimas de entre -10º C y -5º C en las sierras de las siguientes cuatro demarcacaciones:

Chihuahua;

Durango;

Coahuila;

Nuevo León.

Asimismo, se espera que en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz haya mínimas de -5 a 0 °C con heladas, mientras que en Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Chiapas permanecerán de 0 a 5 °C.

Estados en los que lloverá este jueves 18 de enero

Se esperan chubascos y lluvias. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Además del descenso de las temperaturas, los sistemas frontales y el canal de baja presión en México están ocasionando una serie de precipitaciones en varias zonas del país. En este sentido, para la jornada del jueves 18 de enero, se esperan intervalos de chubascos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sumado a ello, se tienen pronosticadas lluvias aisladas en las siguientes entidades: