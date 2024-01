MINUTO A MINUTO: Línea 1 reanuda servicio tras la suspensión que afectó a cientos de usuarios

La mañana de este domingo 14 de enero se reporta una alta afluencia de usuarios en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. En redes sociales, decenas de internautas han denunciado que, hasta las 8:20 horas, no hay servicio en algunas estaciones de la ruta que actualmente corre de Pantitlán a Isabel la Católica.

Poco antes de las 9:00 horas, el Metro informó que la circulación de los trenes es continua en la Línea 1: "como parte de los trabajos por modernización en el segundo tramo de la Línea 1, se suspendió momentáneamente el servicio de Moctezuma a Isabel la Católica, el cual ya se encuentra activo. Gracias por el reporte". No obstante, los usuarios de internet aseguran que no hay servicio en algunas estaciones.

El servicio ya se normalizó. Foto: captura de pantalla.

¿Qué ocurrió en el Metro este domingo 14 de enero?

Según el testimonio de algunos internautas y con la confirmación del Metro, la suspensión del servicio afectó en las estaciones Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez e Isabel La Católica. Continúa el servicio con normalidad en Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías y Boulevard Puerto Aéreo; y por obras de remodelación, no hay servicio de Salto del Agua a Observatorio.

"Sin previo aviso la uno está funcionando hasta Balbuena. Un año de remodelación para que solo sirvan cuatro estaciones"; "La línea 1 no tiene servicio y no hay camiones de apoyo tampoco"; "Buenos días, actualicen por qué hay falla en la reluciente linea 1"; "No hay servicio línea 1 rumbo Pantitlán, no hay transporte de apoyo"; "Nos sacaron de la linea 1 porque no hay servio a Pino Suárez", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Usuarios reportan fallas en la Línea 1 del Metro. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dice el Metro sobre lo ocurrido este domingo?

Con fotografías algunos internautas evidenciaron la gran afluencia de personas que hay en la Línea 1. De igual manera, otros internautas compartieron imágenes de los usuarios del Metro abandonando la Línea 1, luego de que aparentemente les avisaron que no hay servicio.

Cabe mencionar que el medio de transporte no se ha posicionado en redes sociales, por lo que se desconocen las causas por las que supuestamente no estarían operando las estaciones de la Línea 1 del Metro. Se espera que en los próximos minutos, las autoridades capitalinas den a conocer mayor información sobre lo que sucede en el transporte colectivo.