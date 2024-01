Metro CDMX ¿Qué pasó hoy 8 de enero en la Línea 12?

Autoridades del Metro de la Ciudad de México anunciaron que este lunes 8 de enero se suspendió el servicio en 10 estaciones de la Línea 12, esto luego de que se presentó una falla en el sistema eléctrico. De acuerdo con un comunicado, emitido en redes sociales, no se brindó servicio de Parque de los Venados a Periférico Oriente. Cabe mencionar que la situación ya fue solucionada y actualmente la línea opera como habitualmente.

Para dar atención a los usuarios afectados por el corte, las autoridades del Metro anunciaron que camiones de RTP estarían brindado el servicio en el tramo de Parque de los Venados a Periférico Oriente. "Se cuenta con apoyo de unidades de RTP, de Periférico Oriente a Zapata en ambos sentidos. Continúa la revisión del sistema eléctrico en Línea 12, por lo que no se ofrece servicio de Parque de los Venados a Periférico Oriente. El servicio de trenes se ofrece de la estación Mixcoac a Zapata".

El anuncio se dio en las redes sociales del Metro. Foto: captura de pantalla.

¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro?

A través de redes sociales, las autoridades del Metro informaron que la suspensión del servicio fue ocasionada por una revisión del sistema eléctrico en la Línea 12. “Debido a revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, se establece servicio provisional de Mixcoac a Zapata. No se ofrece servicio de Parque de los Venados a Periférico Oriente. Personal del sistema labora en la zona”, escribió la cuenta del transporte público en plataformas digitales.

Decenas de internautas mostraron su descontento ante la suspensión del servicio, asegurando que algunos usuarios quedaron varados en andenes y dentro de los trenes: "después de más de 30 minutos de haber dejado varados a los usuarios dentro de los trenes, túneles y andenes"; "dan aviso de sus arreglos cuando ya tienen toda la línea parada, que ineficientes son para dar aviso y apoyo"; "No hay RTP. El mensaje de los conductores del metro dice claramente que los usuarios busquen sus medios para trasladarse", fueron algunos de los comentarios en redes.

Autoridades confirmaron que se realizaron labores para revisar el sistema eléctrico. Foto: captura de pantalla.

Línea 12 opera con normalidad

Tras más de una hora, las autoridades del Metro confirmaron que la situación ya fue atendida y se restableció la circulación en las estaciones de Parque de los Venados a Periférico Oriente. "Se restablece el servicio en Línea 12, el avance de trenes es continuo de Periférico Oriente a Mixcoac", se lee en una publicación compartida en redes sociales.

Sin embargo, los usuarios del transporte público reiteraron que aún no se restablece la circulación por completo, ya que hay una gran afluencia de personas esperando a los trenes, los cuales aparentemente no estarían haciendo paradas. "Se acaba de ir un metro vacío y dicen que siguen en pruebas"; "no puede ser que esa linea no quede bien, aveces tardan en llegar en las estaciones o luego tardan en moverse", fueron algunas de las quejas en X, antes Twitter.