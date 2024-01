"Regresan los toros" a la Plaza México: Silveti, Adame y Rey en el cartel inaugural

El exmatador, Mario Zulaica, gerente operativo, presentó este jueves los nueve carteles para la temporada denominada “Regresan los toros”, luego de la suspensión de más de 600 días sin actividad taurina que tuvo la Plaza México.

La campaña comenzará a partir del 28 de enero y finalizará el 24 de marzo de 2024, en el que habrá ocho corridas de toros, ocho son de toreros de a pie (una más de de mujeres toreros), y otra más de rejoneadores, al igual que una novillada, para las jóvenes promesas del toreo.

El pasado 6 de diciembre de 2023, y por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión a la actividad taurina en la demaración de Benito Juárez

El serial comienza el 28 de enero, a las 16:30 horas, con los toreros mexicanos Joselito Adame, Diego Silveti y la primera figura del toreo mundial, el peruano Roca Rey, en la lidia de seis toros de Tequisquiapan.

“Nos da mucha alegría de estar aquí y de más de 600 días desde el último festejo que realizamos, el pasado 15 de mayo de 2022, en nuestra querida Plaza México, orgullosamente la más grande del mundo. Durante todo este tiempo, miles de personas no pudieron ejercer libremente su profesión, derecho fundamental, consagrado en nuestra constitución. Miles de mexicanos no pudieron disfrutar del derecho a la cultura y miles de familias no pudieron reunirse de manera pacífica y en un marco de sana convivencia como hace 77 años todos los domingos de toros”, dijo Zulaica.

¿Cuáles son los horarios de los carteles para las corridas de toros en la Plaza México?

El pasado 6 de diciembre de 2023, y por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión a la actividad taurina en la demaración de Benito Juárez, donde está situada la Plaza México, que impuso el juez Jonathan Bass, desde el 9 de junio de 2022, por petición de una asociación civil denominada Justicia Justa.

Tras este periodo de ausencia, la empresa de la Plaza México ya podrá realizar festejos taurinos y estos son los carteles oficialmente:

28 de enero (16:30)

Joselito Adame

Diego Silveti

Roca Rey

6 Tequisquiapan 6

4 febrero (16:30)

Sebastián Castella

Leo Valadez

Isaac Fonseca (confirmación de alternativa)

6 de Xajay

5 de febrero /16:30)

Pablo Hermoso de Mendoza (despedida)

Ernesto Javier Calita

Arturo Gilio (confirmación de alternativa)

6 Los Encinos 6

9 de febrero (viernes 20:00 horas)

Hilda Tenorio

Paola San Román (confirma alternativa)

Rocío Morelli (confirma alternativa)

3 de Vistahermosa y 3 de Marco Garfias

18 de febrero (16:30)

Alejandro Talavante

El Payo

Héctor Gutiérrez (confirma alternativa)

6 de Villacarmela

25 de febrero (16:30)

José Mauricio

Emilio de Justo (confirma alternativa)

Diego San Román

6 Pozohondo 6

10 de marzo (16:30)

El Zapata

Antonio Ferrera

Francisco Martinez (confirma alternativa)

6 de Rancho Seco

17 de marzo (16:30)

Andy Cartagena

Emiliano Gamero

Fauro Aloi

Forcados Amadores de Alcochete, Forcados Amadores de México y Forcados Amadores de San Luis Potosí

6 Fernando de la Mora

24 de marzo (16:30)

Novillada

Emiliano Osornio

Luis Ángel Garza

Andrés García

6 Villar del Águila

Al evento asistieron los matadores de toro José Mauricio, Calita, Hilda Tenorio, Paola San Román, el rejoneador Fauro Aloi y el novillero Luis Ángel Garza, quienes mostraron su felicidad por su derecho constitucional a realizar su profesión.

