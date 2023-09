AMLO inaugura obras por mil 500 mdp en Cancún: “Le debemos mucho al sureste”

Este domingo fueron inauguradas dos de las cinco obras que el gobierno federal realiza en Cancún, se trata de la remodelación del bulevar Luis Donaldo Colosio y el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional, que juntas tuvieron una inversión de mil 500 millones de pesos.

Ambos proyectos fueron iniciados en julio de 2022 y estaban programadas para ser entregadas entre noviembre y diciembre de 2024, por lo que la inauguración se adelantó dos meses.

“En el periodo neoliberal se abandonó el sureste, se abandonó el país y sólo en el norte de Quintana Roo había trabajo (…) ahora el sureste es la zona que más creció de México, ya estamos nivelando al país”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso.

Se han invertido mil 500 millones de pesos en obras estatales

Créditos: Fernanda Duque

¿Cuáles son las obras en Cancún?

Las tres obras adicionales que se llevan a cabo en Cancún son el Puente Vehicular sobre la Laguna Nichupté (siete mil 056 millones de pesos), la vialidad Chac Mool (286 millones de pesos) y, la conexión Aeropuerto Cancún-Estación Tren Maya (170 millones de pesos), en la que se invierten más de nueve mil millones de pesos.

Asimismo, durante su visita, el mandatario aseguró que en dos meses hará un recorrido de supervisión a bordo del Tren Maya, partiendo desde Cancún hacia Mérida, Campeche, Escárcega, hasta llegar a Palenque.

Cabe recordar que los tramos 5 norte y 5 sur del Tren Maya son los que menos avance llevan (de un 16 a un 27%) debido a los diversos amparos que grupos ambientalistas han interpuesto para intentar frenar el megaproyecto.

¿Cuándo se volverá a subir AMLO al Tren Maya?

“En dos meses me voy a volver a subir al Tren en Cancún, Mérida, Campeche, Escárcega, Palenque y en diciembre lo vamos a estar inaugurando. Ando vigilando que queden bien las obras y cuidando el medio ambiente”, dijo.

Sobre el bulevar Colosio se instaló una vialidad de concreto hidráulico, con una longitud total de 13.3 kilómetros, en los que se invirtió mil 115 millones de pesos. En la modernización del Distribuidor Aeropuerto, se construyó una nueva estructura de 65 metros de longitud, formada por dos claros con dos caballetes, una pila central y una sección transversal de 29 metros, que costaron 385 millones de pesos.

“Durante mucho tiempo se había necesitado este bulevar Colosio y cuando en otros gobiernos, de cuyos nombres no me quiero acordar, cuando se pedía una obra para Cancún decían que Cancún tenía mucho dinero, que no lo necesita”, recordó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

srgc