AMLO: los corruptos y los neoliberales quieren regresar disfrazándose

Cancún, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los corruptos y neoliberales quieren regresar, “disfrazándose ahí, queriendo engañar”.

Sin embargo, dijo que el pueblo ya cambió de mentalidad es de mucha pieza. Lo anterior lo señaló durante la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y Distribuidor Aeropuerto, y luego de que en la Ciudad de México a Xóchitl Gálvez recibió su constancia como candidata presidencial del Frente Amplio por México. Al presidente López Obrador los asistentes le pidieron permanecer en el cargo seis años más.

“No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, aseveró.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta obra se inauguró dos meses antes de lo previsto.

“Este bulevar Colosio no es sólo la vía de acceso al aeropuerto; es la carretera, la vialidad por la que pasan hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes que quieren regresar ya cansados de una larga jornada a su hogar”, dijo.

Se logró cumplir con el proyecto antes de lo estimado

Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo que para las obras en Cancún se tenían proyectadas cuatro proyectos de infraestructura: la construcción del puente vehicular Nitchutpé, la rehabilitación del bulevar ‘Luis Donaldo Colosio’, la modernización del Distribuidor Aeropuerto y la construcción de la vialidad de Chac Mol.

“Siguiendo sus instrucciones, agregamos un quinto proyecto: la conexión del aeropuerto Cancún a la estación del Tren Maya. Estas cinco obras de conectividad terrestre representan una inversión de más de nueve mil millones de pesos”, informó.

Detalló que del bulevar ‘Luis Donaldo Colosio’ rehabilitado y el Distribuidor Aeropuerto modernizado tiene una inversión de mil 500 millones de pesos.

Acto también asistió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.