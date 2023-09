Listas las guías para maestros de los nuevos libros de texto gratuito de la SEP; podrán ser consultadas por padres

Las guías de educación primaria para docentes, basadas en los libros de texto gratuito del Nuevo Modelo Mexicano, ya están concluidas y será la próxima semana cuando se suban a la plataforma de la Secretaría de Educación a fin de que puedan ser consultadas y descargadas también por padres de familia.

Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) dijo que estas son un importante aporte de la Casa de estudios a la educación básica del país, y aclaró una vez más que no existen contenidos que sexualizan o politizan a los menores.

“Hay una guía por cada libro de primaria, tenemos terminadas las de primero a sexto de primaria, secundaria no. Es una guía que le ayuda al profesor y es que hay un nuevo modelo de enseñanza que se está planteando con este nuevo libro de texto que tiene que ver con proyectos, ya no es tan lineal como eran los libros de texto anteriores.”

Las guías para profesores fueron hechas por la UdeG

Cortesía: Mayeli Mariscal

El rector adelantó que se está revisando si es posible imprimir ediciones impresas aunque por lo pronto, se estarán publicando en el portal de la dependencia federal en donde podrán descargarse de forma gratuita para quienes estén interesados en conocer a fondo las disciplinas que se plantean en los libros de texto gratuito.

Para concretar estas guías, además de expertos de la UdeG, también participaron con los más de 40 expertos del Instituto de Literacidad de la SEP.

“Parte de lo que la universidad intentó hacer es darle certeza a los papás de que todos los mitos que se estaban diciendo alrededor de los libros que estén tranquilos, que estos libros, que aunque tienen errores y el próximo año se deben de corregir, no eran lo que estaban diciendo: no hay hipersexualización y no hay un adoctrinamiento comunista".