Mientras al "Caníbal" de Ecatepec le pagan por un documental, las familias de sus víctimas no han recibido la reparación del daño

Madres de las víctimas del llamado Caníbal de Ecatepec, denuncian que mientras este sujeto hace apología del delito con su historia y cobra por entrevistas y la realización de un libro, a ellas las ofenden, las re-victimizan y se encuentran en la total indefensión

En conferencia, Guadalupe Hernández, madre de Arlet Samanta Olguín Hernández, denunció que Juan Carlos “N”, sentenciado por este caso, trabaja en un libro y Netflix en una serie; criticó que, amparados por la libertad de expresión, comercialicen con la tragedia y obtengan ganancias.

“Aparte de eso, hay que sufrir con el dolor porque este señor quiere hacer apología del delito; quiere hacer un libro, lo quieren hacer famoso con las aberraciones que hizo en su momento. Me dicen que él tiene derecho a la libre expresión y yo le pregunto a derechos humanos, yo le pregunto aquí en la Cámara de Diputados ¿Hasta dónde llegan los derechos de mis tres menores?, y no nada más de mis tres menores, de todos los menores que quedaron en orfandad gracias a él”, expuso.

Piden protección social y acceso a servicios de educación y psicológicos Créditos: Jorge Almaquio García y Elia Castillo

Sin justicia no reparación del daño

Afirmó que “no hay justicia”, porque él come todos los días, tiene celular, gana dinero por entrevistas y está protegido, pero los hijos de sus víctimas están desprotegidos, mientras Netflix visita a vecinos para hacer su documental.

“Por vecinos nos enteramos de que fue Netflix a la casa de la mamá y le pagaron una cantidad, o sea ¿Dónde está? Le repito, no puede haber justicia a medias. Él no puede hacer apología del delito. Aquí hay niñas. Niños adolescentes que ya están dañados, los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieren plasmar, Ok, pueden cambiar nombres, pero es la misma historia y le están dando ese beneficio a un asesino sin entrañas”, comentó.

La diputada Federal del PAN, Teresa Castell destacó que presentará una iniciativa para que las regalías de series, libros o entrevistas de este tipo de hechos sean para los hijos de las víctimas, no para los victimarios.

“Si esto no lo podemos detener porque si al final es libertad de expresión, pues entonces haremos una iniciativa para que las regalías vayan a las víctimas de todo esto, que no goce el victimario de todo esto que se está comercializando mientras que los afectados los dejan en total indefensión. Buscaremos las vías, pero de primera lo que estamos pensando que todas las regalías que salgan deben de ser para las víctimas y sobre todo para los niños”, dijo.

Piden protección social

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, demandaron que se garantice a hijos de las víctimas la reparación del daño; así como protección social y acceso a servicios de educación y psicológicos.

Según las investigaciones, Juan Carlos junto con su novia Patricia perpetraron al menos 20 asesinatos durante 6 años, hasta que los agarraron con una carreola con un torso de mujer para tirarlo a la basura.