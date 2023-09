Joven con problemas de audición es arrollado por un tren y lanzado a un canal de riego

Un joven con problemas auditivos, que conducía por el fraccionamiento Horizontes, en Irapuato, Guanajuato, fue embestido por un tren la mañana del pasado domingo 24 de septiembre. De acuerdo con primeros reportes, la víctima no escuchó que el ferrocarril se aproximaba, por lo que no detuvo su marcha y terminó siendo arrastrado por el vehículo pesado. Pese a que el carro cayó a un barranco, no hay reporte de personas fallecidas por este percance vial.

Según información, compartida por medios locales, el auto del joven con problemas auditivos cayó a un canal de riego, pero la víctima consiguió salir, por su propia cuenta de la unidad, sin aparentes lesiones de gravedad. El automóvil involucrado en el percance aparentemente sería un vehículo de la marca Hyundai. Vecinos que se percataron de lo sucedido dieron aviso a las autoridades y alertaron al 911 por el siniestro.

El joven no se percató de la cercanía del tren. Foto: especial.

Joven embestido por un tren no presentó lesiones de gravedad

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad y equipos médicos, quienes se aproximaron para ayudar a la víctima, quien ya estaba recibiendo ayuda por parte de vecinos y testigos que presenciaron el siniestro. En imágenes, difundidas por algunos internautas, se observa que el automóvil de la víctima quedó volteado en un canal de riego, con las llantas hacia arriba. Paramédicos auxiliaron al joven en la zona y determinaron que no era necesario llevarlo a un hospital.

El tránsito local resultó afectado por varias horas, mientras que la grúa llegaba a la escena, para recuperar el auto volteado. Presuntamente, durante las primeras indagatorias, la víctima aseguró ante la policía que padecía un problema auditivo, por lo que no escuchó que el tren se aproximaba, así que no pudo detener su marcha a tiempo. Los hechos fueron compartidos en redes sociales, donde internautas recordaron la importancia de conducir con precaución y prestando atención a las indicaciones viales.

Autoridades piden a los automovilistas estar alerta de las señales. Foto: especial.

Luego del percance, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para que los automovilistas eviten ser embestidos por un tren:

Disminuir la velocidad al acercarse a un cruce de ferrocarril y mirar dos veces en ambas direcciones.

de ferrocarril y mirar dos veces en ambas direcciones. Nunca tratar de ganarle el paso al tren.

No rebasar a otro vehículo dentro de los 30 metros de un cruce de ferrocarril.

de ferrocarril. Al estar cerca de un cruce, se debe bajar las ventanillas, apagar el radio o aire acondicionado para escuchar los pitidos o campanas que anuncian el paso del tren.

o campanas que anuncian el paso del tren. En caso de que un vehículo se quede atascado se recomienda al conductor salir, alejarse del cruce y caminar hacia la dirección de donde viene el tren para evitar restos que puedan volar por el aire.

