AMLO iniciará el último año de su gobierno: “Me voy a ir muy contento”

A una semana de que inicie el último año de su gobierno, el presidente López Obrador adelantó este sábado que se irá “muy contento” porque ha cumplido su objetivo de servir al pueblo, y de reducir la pobreza y la desigualdad en Mexico. En Chetumal, Quintana Roo, previo a iniciar su gira de supervisión aérea al Tren Maya, el tabasqueño también dijo que se jubilará el 30 de septiembre del 2024 (cuando termina su sexenio) y que está tranquilo porque ya entregó el bastón de mando de su movimiento de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum, quien se perfila a ser la candidata de Morena para las elecciones presidenciales el próximo año.

"Sí, me voy a ir muy contento, muy contento porque me he dedicado a servir al pueblo y ya estoy terminando mi ciclo. En septiembre del año próximo me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando, ya hay una dirigente del movimiento de transformación y me siento muy tranquilo porque se ha avanzado bastante. Lo que más me llena de orgullo es que hemos podido recudir la pobreza y la desigualdad”, dijo López Obrador.

El mandatario recordó que en 15 días hará el segundo recorrido de prueba por el Tren Maya, en esta ocasión por los tramos 5, 6 y 7, que van de Cancún a Escárcega. Hoy, el presidente supervisa en sobrevuelo parte de los tramos 5 y 6, indicando de Chetumal a Cancún, acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.