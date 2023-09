Hugo López-Gatell se destapa para 2024, AMLO confirma que busca ser candidato

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que Hugo López-Gatell, Rocío Nahle y una decena más de su equipo renunciarán próximamente para buscar un cargo de elección popular en 2024.

En la Mañanera en Palacio Nacional, dijo que si no son electos a él le ayudará eso porque en Palacio Nacional “van a estar las puertas abiertas”, para que le ayuden a terminar su gestión sexenal.

“Son cambios que se tienen que dar. Hay que ser y parecer. Entonces, ya han notificado algunos que van a retirarse, como 10”, dijo.

López Obrador no quiso dar los nombres de todos los que renunciarán a su cargo, pero sí confirmó algunos como el caso del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quien fue el vocero del gobierno federal sobre la pandemia de COVID-19.

“Sí, me dijo el doctor López Gatell. No sé, pero yo creo que él va a despedirse…También, primero agradecerles a todos. En momentos muy difíciles, en el caso de Hugo López Gatell aquí dando la cara, de primer orden, buen servidor público, así todos, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, el pueblo es mucha pieza”, expresó.

López Obrador no quiso dar los nombres de todos los que renunciarán a su cargo. Foto: Cuartoscuro

“Cometen un error quienes piensan que con los espectaculares, quitándoles 10 años (de edad), que con eso ya van a ganar, la gente está muy consciente, no se dejan manipular”, destacó.

Deseó que les vaya muy bien a todos, y reiteró que él no tiene predilectos justo cuando aceptó que Rocío Nahle también renunciará.

“Por ejemplo, el caso de Rocío es de dominio público. Ayer me mandó ya muestras de la gasolina que se está produciendo en Dos Bocas y del diésel. Entonces, ya está terminando y si ella tiene ese propósito, adelante, que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora, pero así todos, deben haber otros aspirantes a lo mismo en Veracruz y son iguales, no hay predilectos”, dijo.

Clara Brugada también competirá por la CDMX

Otra de las morenistas que ha manifestado su interés por competir por la Ciudad de México es la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Apenas ayer lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales en el que asegura estar lista para "defender la Cuarta Transformación" en la capital del país.

Además, llamó a las personas que simpaticen con ella a unirse a la lucha que llevará a cabo para buscar la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

"Los invito a todos los que han luchado desde siempre por los derechos humanos", expresó en un video publicado en su cuenta de X, antes de Twitter.

Omar García Harfuch participará en proceso interno de Morena

El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el pasado 20 de septiembre su intención de buscar la jefatura de Gobierno capitalino en 2024.

“Quiero participar en este proceso y dar continuidad a una ciudad en paz y segura donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos”.

Durante una conferencia de prensa, dio a conocer que participará en el proceso interno de Morena para ser Coordinador de la Defensa de la transformación en la Ciudad.

AMLO batea aspiraciones a la gubernatura de Chiapas de su sobrina Manuelita

El presidente Andrés Manuel López Obrador bateó este viernes las aspiraciones a la gubernatura de Chiapas de su sobrina Manuela del Carmen Obrador Narváez, conocida como Manuelita. Incluso, el mandatario federal reconoció que ya le informó de su postura a ella, a través de Zoé Robledo, titular del IMSS.

“Mi familia no, si no no avanzamos”, atajó.

Durante la Mañanera en Palacio Nacional, la prensa cuestionó al mandatario federal si tiene opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador.

“Sí, sí tengo opinión, de que no debe participar. O sea, así”, contestó.

El presidente destacó que no quiere que regresen prácticas como el influyentismo o el nepotismo.

"Yo no quiero que se establezca, o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no si no no avanzamos” afirmó.

Asimismo, el tabasqueño reconoció que su postura se la hizo saber a su prima a través de Zóe Robledo, titular del IMSS.

“No hablé con ella directamente, pero cuando Zoé decide no participar, son amigos con Zoé y al día siguiente o los dos días, aparece que ella buscaba ser candidata al gobierno de Chiapas, hablé con Zoé y le mandé respetuosamente a decir que eso no”, reveló.

Asimismo, López Obrador agradeció a su esposa e hijos de que durante su sexenio no han participado en política.

“Desde hace tiempo tenemos el compromiso. Mientras yo esté en activo ningún cargo para ellos, y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante y me han ayudado mucho en ese sentido porque no están participando, y hasta tengo que agradecerle porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden, pero también saben cuántos años llevan así, pues dedesde que nacieron, muy buenos los tres y por Jesús, que es por el que respondo de manera directa porque es menor de edad”, dijo.

Destacó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller rechazó el nombramiento honorífico de ser primera dama, y se dedica a sus actividades académicas.

“Y lo ha cumplido y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree o dejar de ayudarme, no, es que ¿por qué primera dama? ¿Y qué, todas las demás mujeres no son primera dama? Y a quién se elige, ya sea mujer u hombre, pero no es a la pareja también, no es pareja presidencial y Beatriz se dedica a su trabajo, es maestra”, señaló.

Aprovechó para citar que “llueven las solicitudes” de transparencia en la Universidad de Puebla pidiendo informes sobre las actividades de Beatriz Gutiérrez.

“Trabaja ahí, es investigadora y tiene proyección intelectual, es escritora, le publican artículos en revistas especializadas de distintas partes del mundo, escribe”, agregó.

Con información de Guillermo Domínguez.