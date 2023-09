Omar García Harfuch sí va por la CDMX y alista gira por la ciudad

“Quiero ser jefe de Gobierno y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura”, dijo Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina al anunciar que formalmente buscará ser el abanderado de Morena para la jefatura de Gobierno en 2024.

En conferencia, informó que se inscribirá y participará en el proceso interno de este instituto político para lograr ser el Coordinador de la Defensa de la transformación en la Ciudad de México.

Arropado por la mitad de la bancada de Morena en el Congreso local, García Harfuch aseguró que cree en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Añadió que comparte con ellos el ideal de que “debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad”.

El exjefe de la Policía se dijo convencido de que “el servicio público significa gobernar para todas y para todos, sin distinción alguna”.

Expresó que pronto estará dedicado a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente con el objetivo de “profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población, para que juntos, escuchando las voces de todas y todos podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en los últimos años”.

“Mi compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahorita. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad de entrega y profesionalismo. Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen y, sobre todo, que se incrementen”, destacó.

Y BLANCO SE BAJA

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, declinó de su intención de apuntarse al proceso de selección de Morena para el candidato a la Jefatura de Gobierno.

En su cuenta de X, publicó: “Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento”.

PAL