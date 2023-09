Crisis migratoria en Chiapas se intensifica: miles de extranjeros están varados en la Frontera Sur

En los últimos días la crisis migratoria se agravó en la Frontera Sur de México con la presencia, de acuerdo a activistas, de más de 100 mil extranjeros de diversas nacionalidades.

El tapón de migrantes se ve más reflejado en Tapachula, Chiapas, donde miles de extranjeros quieren sus documentos ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados pues la Visa por Razones Humanitarias que expide el Instituto Nacional de Migración no les sirve para alcanzar su destino que es Estados Unidos.

“Yo no quiero estar en México yo quiero llegar a mi destino que es Estados Unidos yo no quiero visa humanitaria no me dejan transitar con mi visa humanitaria”, dijo Yolanda, migrante venezolana.

La desesperación ante falta de documentos ha provocado que los extranjeros se muevan a otros municipios de Chiapas.

La crisis migratoria se agrava más en este estado sureño de México Créditos: Lizeth Coello

Algunos no quieren moverse de su lugar

Quienes llegan a moverse de Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez ya no quieren salir del estado, pues aseguran que las autoridades migratorias los bajan de los autobuses cuando quieren irse al norte de México, dijo Amarilis Zamora, migrante de Venezuela.

“Ha sido terrible pero bueno ahí vamos porque nos han robado mucho en el camino nos quitan plata para ingresar digamos a otro país y así y acá nos quedamos en Chiapas porque si tu sigues que te para migración te regresa te devuelve es una odisea de verdad y ya que yo cargo con tres niños cargo un niño discapacitado ese es el problema no nos atrevemos a movernos de acá por eso porque si seguimos nos devuelven perdemos el pasaje”.

Ahora la crisis migratoria se agrava más en este estado sureño de México pues ya no solo se concentran en la Frontera Sur, sino que se mueven a todo el territorio en busca de oportunidades para cumplir el llamado sueño americano.

dhfm