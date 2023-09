AMLO acusa a la SCJN de proteger al fiscal de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda

Desde el atril de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuntando particularmente a la ministra Margarita Ríos Farjat, a quién él propuso para el cargo, están protegiendo al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para no ser juzgado por delitos como el de la no procuración de justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido el 30 de octubre del 2022.

“Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial”, dijo el mandatario federal al ser cuestionado sobre qué opina de los amparos de jueces otorgados al fiscal.

En su conferencia matutina, el presidente indicó que la mayoría de los ministros de la SCJN lo protegen.

“Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir porqué. Porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría hablan de que tiene fuero, y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común, eso es lo que me explican a mí los abogados. Y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando”, dijo.

Agregó que a pesar de la resolución de la Corte, no ha entrado en vigor porque no han hecho el llamado “engrose”.

“Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado, cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero, no sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en uno de los fueros no aplica”, señaló.

El titular del Ejecutivo dijo que le llama mucho la atención la tardanza de la SCJN para publicar su resolución.

“A, a la ministra Margarita Rios Farjat. Debe de tener mucho trabajo, también, pero es lo que está sucediendo en general en el Poder Judicial, por eso es importante la reforma al Poder Judicial, porque sí hemos avanzando mucho en la Transformación pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas y De Diego, y se quedó anclada”, agregó.

El feminicidio de Ariadna Fernanda

Ariadna Fernanda fue reportada como desaparecida el 30 de octubre del 2022, luego de salir con sus amigos a un bar de la Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Tras una intensa búsqueda por parte de las autoridades capitalinas, su cuerpo sin vida fue localizado el 31 de octubre sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán en Santiago Tepetlapa, cerca de la base de un puente y a casi un mes de su desaparición.

Por el delito de feminicidio, fueron detenidos dos supuestos amigos de la víctima, Raúl y Vanessa "N", así como el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, este último por el delito contra de la administración y procuración de justicia.

Fue hasta el lunes 16 de enero, que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la causa de muerte de Ariadna Fernanda López, fueron los golpes que presentaba, que le causaron un traumatismo craneoencefálico.

"Fracasamos" en las propuestas de ministros de la SCJN, se fueron al bloque conservador: AMLO

El presidente consideró que se fracasó en el intento de buscar equilibrios en el Poder Judicial, ya que en los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos de las cuatro propuestas se fueron al bloque conservador.

Sin mencionar sus nombres, se refirió a la ministra Margarita Ríos Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quienes ha señalado en diversas ocasiones.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró su postura de impulsar una reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo.

"Como me tocaba proponer a tres o a cuatro (ministros) que yo cuidara de que fuesen gentes íntegras, rectas y que de esa manera iba a ver una correlación de fuerzas favorable a los intereses del pueblo, y que desde la Corte se podían dar los cambios en el caso de toda la estructura del Poder Judicial (...) pero fracasamos, porque los que propusimos, de cuatro, dos se fueron al bloque conservador. Entonces ya quedaron dos que han actuado con más apego a lo que debe ser la transformación del país, pero son minoría, los mayoritean", explicó.

López Obrador consideró que el Poder Judicial ha sido "una moneda" de cambio entre los gobiernos del PRI y el PAN que hay muestras en los gobiernos de Ernesto Zedillo.

"El Poder Judicial se quedó en la época de (Carlos) Salinas y de Diego (Fernández de Cevallos), se quedó anclado, y de Zedillo, porque el Poder Judicial fue moneda de cambio cuando hicieron el enjuague PRI-PAN, entonces acuérdense de que Zedillo nombró de procurador a un panista, (Antonio) Lozano Gracia, y ahí estaba Diego de asesor, no formal, pero ahí estaba sentado, me consta, junto a Lozano Gracia", señaló.