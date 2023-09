De Kabah a la gubernatura: ¿Quién es Federica Quijano, la cantante que quiere ser la líder de Yucatán?

Dispuesta a dejar el grupo musical Kabah, Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica, anunció que el próximo 23 de septiembre se inscribirá para contender por la candidatura al gobierno de Yucatán por la coalición Juntos Hacemos Historia.

Después de que este martes se dio a conocer en Morena la convocatoria para nueve gubernaturas, la diputada federal por el Partido Verde, indicó que se enfrentará a quien tenga que enfrentar para darle la voz a quienes no la tienen y buscar impulsar sus propuestas, de las cuales, afirmó, tiene certeza de sus objetivos.

"No me importa que me tenga que enfrentar con quien me tenga que enfrentar porque le tengo que dar la voz a quienes no los tenemos, y tengo que irme contra todo. ¿Dejar Kabah? ¡Claro! Dejar un tema que es el que me da de comer todos los días, lo voy a dejar porque primero está mi familia, primero está el estado, primero está la salud de los yucatecos, primero están muchas otras cosas”, apuntó.