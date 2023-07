Federica Quijano hace comentario para apoyar a Apio y la tachan de xenofóbica por lanzarse contra Nicola

Este miércoles fue nominado por primera vez Apio Quijano, por lo que su estadía en La Casa de los Famosos México se encuentra en riesgo, es por eso que las personas que lo apoyan están haciendo de todo para que no sea expulsado, entre ellas su hermana, Federica Quijano, la integrante del grupo Kabah, sin embargo, se encuentra envuelta en una fuerte polémica por un comentario que hizo contra Nicola Porcella.

Las redes sociales destrozaron a la cantante y la tacharon de xenofóbica después de hacer unas declaraciones mediante su cuenta de Instagram que involucraban al actor peruano, quien también está en la lista de los nominados, por lo que internautas no la perdonaron, ya que Nicola se ha posicionado como uno de los favoritos del público mexicano.

Y aunque en ningún momento mencionó el nombre de Nicola Porcella, se entendió que fue una indirecta hacia él, ya que tanto Apio como los demás integrantes nominados, Sergio Mayer y Wendy Guevara, son mexicanos y el único extranjero es el modelo, de modo que inmediatamente identificaron hacia quién iban esas palabras.

Ante la controversia que se generó después del comentario, la cantante tuvo que acudir nuevamente a sus redes sociales para pedir perdón por las palabras que dijo. La disculpa fue dirigida especialmente a los peruanos, a quienes les dijo que ocupó la palabra equivocada y no fue usada con mala intención.

"Ya vi lo que causa un comentario no atinado de mi parte, te entra el nervio, la presión y a veces dices cosas que no están bien. Yo no soy alguien que le guste juzgar, ocupé la palabra equivocada, le pido disculpas principalmente a la gente de Perú, no fue con esa intensión y si así lo sintieron les pido una disculpa enorme".