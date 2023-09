PRI advierte riesgos en Paquete Económico 2024

El Partido Revolucionario Institucional advirtió que de mantenerse la continuidad de la 4T y no realizar modificaciones en el Paquete Económico 2024, principalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al próximo gobierno, le podría estallar en las manos una crisis de gran magnitud.

La secretaría general del PRI, Carolina Viggiano, expresó que la actual administración, ha gastado más de lo que percibe, lo que pone en riesgo las finanzas públicas del país porque, apuntó, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Tras señalar que no están en contra de los programas sociales, apuntó que, si se pueden hacer cambios aclarando que hablan de austeridad, pero el gasto de los gobiernos de Morena no es austero, ya que en el sector público crecerá a 1.7 billones de pesos, mientras en 2018 que era 1.2, aunque a los servidores públicos les bajaron el sueldo y a las prestaciones, lo que hace a la administración federal, costosa en su operación.

“Nosotros vamos a insistir en que el presupuesto tenga un sentido social, pero sobre todo, vamos a insistir en que sea un presupuesto que genere inversión para crecimiento económico, para que así no se ponga en riesgo los subsidios que hoy necesita la población. El país nos necesita a todos, y lo que estamos viviendo pues ustedes que tienen mucha información saben que este país está a punto de tronar y cuando nosotros recuperemos el poder, le vamos a dar rumbo al país”, indicó.

Denunció que la gravedad es tal que, el endeudamiento que tienen que pagar los mexicanos, se incrementa 40%, 14 mil pesos más a lo acumulado.

“Imagínense la gravedad que estamos viviendo. El gobierno que se hace llamar de la cuarta transformación, está comprometiendo el futuro de los mexicanos a tal grado que cada mexicano que nazca en el 2024, le tocará pagar 127 mil pesos de deuda pública, 14 mil pesos más que el año pasado”, indicó.

Ildefonso Guajardo, diputado federal del PRI, señaló que el presupuesto del 2024 viola los pseudo principios de no mentir, no robar y no traicionar, porque mienten en materia de deuda, que afecta, a diversos rubros ya que enfrentan una presión del servicio de la deuda por mil 263 millones de pesos, el doble de lo que se pagó en el 2018.

“Y esto, le quita espacio a salud, a transferencias sociales, a los programas de conservación de caminos que están destruidos en el país, por lo tanto, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de cómo se compromete el futuro de los mexicanos que más lo necesitan”, expresó

Frinné Azuara, diputada priista, indicó que, además, se disminuyen los recursos en materia de salud, mientras que el llamado Imss Bienestar, no funciona con un recorte a la compra de medicamentos de mil 200 millones de pesos, por lo que descartó que se pueda llegar, el próximo año, a un sistema de salud como el de Dinamarca, que tanto presume el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para su último año de gobierno, no va a resolver la crisis de salud que hemos estado padeciendo la mayoría de los mexicanos durante esta administración, por el contrario, van a seguir destruyendo el sistema provocando más enfermedad y muerte, como ya lo estamos viviendo. Porque a este gobierno de la 4T, no le ha importado ni le importó ya, porque no va a poder construir el sistema de salud que tanto prometió. No les importa la salud de las y los mexicanos”, dijo.

En el campo mexicano, el legislador Israel Hernández Deras, afirmó que la situación es tan difícil, ante la falta de apoyos y créditos para su desarrollo, que se debe declarar emergencia para apoyar al 60% del agro nacional, ante la falta de lluvias.

“Urgiría en este momento, una declaratoria de emergencia para ofrecerle a los maiceros, a los piñeros, a los cañeros, a los frijo…