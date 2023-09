Lilly Téllez desata polémica en redes al hablar del caso de discriminación en la Cineteca Nacional

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, desató una nueva polémica luego de expresar su punto de vista sobre la denuncia de discriminación de la periodista transgénero Laura Glover, quien El día de ayer señaló de actos transfóbicos al servicio de seguridad privada que resguarda las instalaciones de la Cineteca Nacional de México, ubicada en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y es que de acuerdo con la afectada, el pasado martes 12 de septiembre fue obligada a salir de los sanitarios de mujeres de forma violenta.

A decir de la legisladora sonorense, las acciones del personal de seguridad no constituyen un acto de segregación, por lo que llamó a poner freno a tolerar lo "irracional": "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico", opinó la legisladora sonorense a través de su cuenta de X, antes Twitter. En su publicación adjuntó el video del momento en el que Laura Glover increpa al personal de seguridad que la sacó "a rastras" del baño y les reprocha la violencia en contra de las mujeres transgénero.

Opinión provoca reacciones divididas

La opinión de Lilly Téllez provocó reacciones divididas en redes sociales sobre las mujeres transgénero y acaloradas discusiones en torno a la identidad de género y el sexo asignado al nacer. Con todo, la polémica se centró en el uso de sanitarios de mujeres por personas transgénero, al considerar que "hay cosas que no podemos tolerar, el no respetar nuestra intimidad"; "un hombre no puede invadir la intimidad de un baño de mujeres" y que "no se ponen a pensar en la incomodidad e inseguridad que pueden llegar a sentir las mujeres si alguien así entra así espacio privado".

Sin embargo, también hubo quienes rechazaron la posición de la senadora y se solidarizaron con Laura Glover: “SÍ es discriminación, los baños de mujeres son para TODAS las mujeres”; "no tengo duda que le hace falta un buen curso de perspectiva de género"; “Lilly, que no te importe lo que una mujer tenga entre sus piernas" fueron algunos de mensajes de apoyo de usuarios de X. Incluso, algunos internautas propusieron la instalación de baños mixtos en todos los espacios para "dejarnos de cosas y si argumentan lo de los niños, ningún niño debe ir al baño solo.

¿Qué dijo la Cineteca Nacional?

Luego de lo ocurrido, la Cineteca Nacional respondió a la denuncia, a la que se sumó la activista y fundadora de la Colectiva Lleva, Victoria Sámano, quien advirtió que llegarían hasta las "últimas consecuencias". A través de un pronunciamiento, el recinto informó que sus trabajadores tomarían cursos de capacitación, sensibilización y profesionalización en materia de derechos humanos, derecho a la no discriminación y derecho a la igualdad, con el propósito de "fortalecer el compromiso de tener espacios y comunidades libres de violencia, de discriminación y exclusión".

Además, informó que áreas directiva y administrativa atendieron los reclamos y tomaron cartas en el asunto sobre la actuación del elemento de seguridad privada que presuntamente ingresó a los sanitarios de mujeres y agredió a Laura Glover; sin embargo, no especificaron qué medidas tomaron al respecto. Finalmente, reprobó "de manera enfática" los hechos ocurridos y explicó que la normativa interna establece la no discriminación y la garantía de espacios libres de cualquier tipo de violencia; por ello, la institución lamentó lo sucedido y ofreció una disculpa pública.

