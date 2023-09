Cineteca Nacional se disculpa por discriminación a mujer trans que fue sacada "a rastras" del baño

Luego de que la periodista y activista transgénero Laura Glover denunció discriminación en su contra, la Cineteca Nacional ofreció una disculpa "por el acto de intolerancia" del que fue objeto por parte de elementos seguridad privada que resguardan las instalaciones del recinto ubicado en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con la acusación, Laura fue obligada a salir de los sanitarios de mujeres por el servicio de vigilancia, presuntamente de forma violenta. Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes 12 de septiembre y la denuncia fue difundida por una amiga de la afectada.

"El día de hoy la policía en la Cineteca Nacional de México sacó del baño a Laura, mi amiga trans. Esto en un espacio de cultura, arte, y apertura mental. Y una ciudad capital que presume de diversa e inclusiva", escribió la usuaria Frida Cartas en su cuenta de X, antes Twitter. En su publicación, añadió el video del momento en el que la mujer reclama al personal de seguridad: "Esto es un acto de discriminación, estamos cansadas. [Una oficial] pateó a mi puerta con mucha fuerza, eso pasó aquí. ¿Cuántas veces más va a pasar? Sacando a mujeres trans del baño de mujeres".

En otro video se aprecia a Laura Glover, alterada, continuar con el reclamo a las autoridades del recinto cultural porque la sacaron "a rastras del baño", en un contexto en el que asesinan alrededor de 7 mujeres transgénero al día. Sobre el caso, la activista y fundadora de la Colectiva Lleva, Victoria Sámano, advirtió que llegarán a las últimas consecuencias y en su cuenta de X etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sin que hasta el momento hayan emitido alguna respuesta. En tanto, la afectada adelantó que "pronto" convocaría a una movilización.

Cineteca Nacional responde a denuncia por supuesta transfobia

Horas después, la Cineteca Nacional respondió a la denuncia y reprobó "de manera enfática" los hechos ocurridos. Explicó que la normativa interna establece la no discriminación y la garantía de espacios libres de cualquier tipo de violencia. Por ello, dijo, "se opone a todo acto que conlleve excluir a las personas que acuden o trabajan en la Cineteca, por ser un espacio para la exposición de todo tipo de pensamientos y expresiones culturales"; además, la institución lamentó lo sucedido y ofreció una disculpa a Laura Glover.

Mediante un comunicado, apuntó que las áreas directiva y administrativa atendieron la denuncia de la afectada y tomaron las "medidas respectivas" sobre la actuación del elemento de seguridad privada, aunque no se informaron de qué tipo. No obstante, la Cineteca Nacional adelantó cursos de capacitación, sensibilización y profesionalización en materia de derechos humanos, derecho a la no discriminación y derecho a la igualdad para sus trabajadores, con el fin de "fortalecer el compromiso de tener espacios y comunidades libres de violencia, de discriminación y exclusión".

