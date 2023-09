Emma Coronel quedaría en libertad mañana tras dos años y 7 meses de condena

Emma Coronel Aispuro está a solamente un día de que termine su condena de dos años y siete meses en prisión tras ser acusada de conspiración al tener vínculos con su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán, otrora líder y uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

La ex reina de belleza de 34 años de edad fue condenada a 3 años en la cárcel, pero su sentencia fue reducida por su buen comportamiento durante los 15 meses que estuvo recluida en la prisión de mínima seguridad FMC Carswell en Fort Worth, Texas, luego de que fue arrestada el pasado 30 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia.

¿Por qué le redujeron la sentencia a Emma Coronel?

Según la escala federal de prisiones de Estados Unidos, las personas sentenciadas deben cumplir mínimo con 85 por ciento de la condena que les fue impuesta para que puedan tener acceso a la liberación anticipada. ¿Cómo logró Emma Coronel reducir la sentencia?

Coronel Aispuro pudo reducir su sentencia ya que además de presentar buen conducta como reclusa, le tomaron en cuenta los 10 meses que estuvo bajo custodia antes de que recibiera los años que debería cumplir al ser señalada además de los delitos de lavado de dinero. En ese sentido, la fecha de su liberación que había sido signada para el 2024, finalmente quedó estipulada para este 13 de septiembre.

Asismismo, Emma Coronel tuvo una participación de colaboración con las autoridades estadounidenses para que la sentencia quedara en 36 meses de cárcel menos el tiempo que estuvo en custodia, por lo cual su liberación quedó en 31 meses de prisión.

Emma Coronel cumplió su condena en la calle

Debido a que la ex reina de belleza de Sinaloa cuenta además con la nacionalidad estadounidense, le ayudó para ser una de las beneficiarias de un programa del sistema penal de dicho país, el cual le permitió estar fuera de la cárcel seis meses antes de que se cumplieran los meses que le fueron otorgados por su vínculo con el grupo criminal.

Emma vivió durante los últimos meses en la prisión temporal conocida como el RRM Long Beach (Administración Para Reingreso Residencial, por sus siglas en inglés), la cual está ubicada en la avenida Seaside, en San Pedro California, un lugar donde los reos siguen detenidos, pero sin la supervisión de guardias con un oficio rígido.

En ese sentido, la madre de las gemelas que tuvo con Guzmán Loera fue ubicada en un hogar especial donde cumplió con una serie de reglas para mantener ese beneficio. Una de las medidas que tuvo que acatar la esposa del “Chapo” fue mantenerse fuera de comunicación con cualquier persona vinculada con actividades criminales. El resto de las medidas fueron:

Reportar ante las autoridades y el oficial que le sea asignado. Buscar un empleo que la mantenga ocupada al menos 30 horas a la semana. En caso que quiera cambiar de trabajo, deberá notificarlo a su oficial.

Hace algunos días, Joaquín Guzmán Loera escribió una carta al juez de su causa Brian Cogan para pedir que le permita recibir visitas de Emma Coronel y de sus hijas gemelas en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence en Colorado: "Le pido el favor que me autorise que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas ya que mi esposa cumple arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023…".

