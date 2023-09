Sánchez Cordero pide a la derecha no montarse en el feminismo durante el foro del Movimiento Nacional "Por ellas, Por Todas"

La senadora Olga Sánchez Cordero exigió a la derecha, que forma parte del Frente Amplio por México, no montarse en los movimientos feministas. En una conferencia de prensa, donde se presentó la propuesta de agenda feminista para Claudia Sheinbaum, la Ministra en retiro reiteró que en la derecha nunca ha habido cabida para el feminismo.

"De verdad y si los digo, porque lo viví y por convicción, yo estoy desde los años 60, a mediados de los 60, en los movimientos feministas, y yo me hice de izquierda, porque no había cabida de movimientos feministas en la derecha, que no se monten en los movimientos feministas.

"Eso se los puedo decir porque lo viví, no había cabida ni nunca ha habido, que les digan a las de derecha y a las conservadoras si están de acuerdo en despenalizar el aborto, se van a rehusar a hacerlo por una razón: porque quieren seguir viendo a las mujeres en la cárcel", recalcó.

Más tarde, en una entrevista con los medios de comunicación, se le cuestionó sobre la situación de Marcelo Ebrard y el movimiento.

"En mi opinión y también le tengo un gran afecto al (ex) Canciller es una cuestión de libertades y ahí tiene los medios de impugnación por eso los ha estado utilizando. Es una cuestión de libertades, él va a decidir con toda su libertad cuál va a ser su situación", dijo.

Se le preguntó si esto afectaba al movimiento de la Cuarta Transformación y respondió que Ebrard es libre de tomar sus decisiones.

Aseguró que a mediados de los 60, no había cabida para los movimientos feministas en la derecha. Foto Guillermo O'Gam

Presentan propuesta de agenda feminista para Claudia Sheinbaum

El Movimiento Nacional "Por ellas, Por Todas" presentó una propuesta de agenda feminista, que tiene como destino la plataforma de gobierno de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, las cofundadoras del movimiento, Mariana Benítez, Lorena Villavicencio y Teresa Ramos, presentaron los 10 puntos principales de esta agenda inicial que buscan desarrollar:

Un país libre de estereotipos y de discriminación que atentan contra los derechos de las niñas y mujeres. Una política nacional transversal para erradicar la violencia feminicida y en general todas las violencias contra las mujeres. Un sistema nacional de cuidados en cuyo desarrollo participen el Estado, el sector privado, y la sociedad para garantizar el derecho al cuidado y una nueva distribución de tareas en el cuidado de quienes tienen derecho a recibirlo y proveerlo. Compromiso con abatir la impunidad de los delitos contra las mujeres que promueva una mejora real en el modelo de la justicia para todas. Que se impulse y respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad reproductiva. Un país que fortalezca la autonomía económica de las mujeres, garantizando la igualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres. Que se garantice el derecho universal el derecho universal a la salud de todas las mujeres y niñas, así como el acceso a la seguridad social a todas las jefas de familia que trabajan en la economía informal. Cero tolerancia al matrimonio forzado de niñas y con una política definida para prevenir el embarazo infantil y adolescente. Paridad sustantiva y alternancia en todos los cargos de poder y espacios de elección popular, libre de violencia política. Un país en el que la definición y el ejercicio del presupuesto público tenga como principio de acción la perspectiva de género y la perspectiva del cuidado y como prioridad, a las mujeres y sus derechos, así como el logro de la igualdad sustantiva. Benítez, quien también es diputada local por Oaxaca, explicó el objetivo de esta agenda.

Presentaron una propuesta de agenda feminista, para la plataforma de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Foto: Guillermo O'Gam

"Nuestro principal interés es que dentro de estos compromisos que se hagan, estén contemplados los 10 puntos que hemos delineado con seriedad, con compromiso, sabedoras de ser articuladoras todas juntas", informó.

Teresa Ramos, ex legisladora local por la capital del país, informó que están buscando una reunión con Claudia Sheinbaum para presentarle esta agenda.

Mientras que Lorena Villavicencio, quien fungió hace unos años como diputada federal por la Ciudad de México, aseguró que buscan colocar los derechos de las mujeres por delante.

"Aquí estamos con la intención clara de que esta agenda se convierta en un instrumento que articule las voluntades de todas las mujeres y feministas del país para que realmente podamos transformar este país profundamente", sostuvo.

Presentan a Claudita Presidenta

Una muñeca tejida, con los rasgos similares a la Coordinadora, fue presentada como Claudita Presidenta. Tiene un costo de 500 pesos y es tejida por artesanas, que son encabezadas por Blanca Ortiz.