Olga Sánchez Cordero quiere la reelección como senadora

La ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, afirma que siempre ha sido de izquierda y nunca se ha sentido cómoda con los partidos de derecha.

Desde sus oficinas en el Senado, la legisladora por Morena detalla que en 2017 se acercó al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle un espacio como candidata al Senado de la República, para continuar con una agenda legislativa que venía trabajando desde que colaboró como integrante de la Asamblea Constituyente redactora de la más reciente Constitución local de la Ciudad de México.

“Vi la oportunidad de acercarme al candidato a presidente, yo siempre fui de izquierda. Nunca me he sentido cómoda en un partido de derecha. Fui a ver al señor candidato, entonces a López Obrador, y le dije que yo quería ser senadora de la República y quería continuar con el tema del legislativo y continuar con mi agenda legislativa”, recordó en entrevista con Sofía García para la sección Perfiles en Heraldo Media Group.

Sin embargo, en 2017 López Obrador no sólo pidió que se registrará a la ministra en retiro en un lugar plurinominal para la senaduría, sino que también le pidió que lo acompañara en el Gabinete como secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero afirma que López Obrador ya tenía un plan Legislativo y varias iniciativas, como la Guardia Nacional, desde un año antes de las elecciones presidenciales de 2018.

“Yo estaba como notaria y comenzamos a trabajar, en mi oficina comenzamos a redactar la Ley Orgánica de la Administración Pública, los cambios y la separación de la Secretaría de Seguridad, además me entrevisté con cada uno de los secretarios de Estado para ver cuál era la idea de cada una de las secretarías. También comenzamos a trabajar en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y otras leyes. Desde un año antes de la elección, el presidente estaba segurísimo que iba a arrasar como lo hizo”, afirma.

(Créditos: Antonio Nava)

Ya como titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que hizo cambios profundos que dejaron huella, pues antes era considerada como la Secretaría de la censura, la represión y el espionaje. Incluso recordó que en algún tiempo, un secretario de Gobernación pidió la renuncia de 11 gobernadores.

“Cambié la Secretaría de Gobernación, esta secretaría no se entiende sin mi paso, pues hay una libertad de expresión irrestricta. Cuando llegué dije que los derechos por encima de cualquier cosa, derecho a la manifestación, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, de todo”, asegura.

Recuerda que le tocaron dos años de pandemia cuando era la encargada de la política interna del país, pero nunca faltó a su trabajo ni se contagió del virus, aun cuando en el gabinete federal hubo varios contagios, incluso uno muy grave, el del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Sobre su futuro en la política, Sánchez Cordero asegura que hay pendientes en el Legislativo y, por eso, busca reelegirse en el cargo para poder regular la cannabis y otras normas.

(Créditos: Antonio Nava)

“Siempre tienes la sensación de que tienes tareas pendientes y yo quisiera continuar como legisladora, porque mi agenda legislativa todavía es muy amplía y quiero empeñarme en regular el cannabis y tengo un compromiso con la ley de medios alternativos de solución de controversias, después de haber aprobado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dijo Sánchez Cordero.

Incluso, la ministra en retiro asegura que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el mejor producto legislativo de la actual legislatura.

En su paso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1995 a 2015), reconoce que estaba frente a 10 hombres ministros y ella era la única mujer, por lo que había el sentir de que no le daban la relevancia ni el crédito que entre hombres sí se daban.

“Una vez le pregunté a uno de ellos ‘por qué no una mujer presidenta (de la Corte)’”, y me dijo: “no, a nosotros no nos gusta que nos manden las mujeres”.

“Se tenía la estructura patriarcal y no había más, misóginos, machistas y una mujer no podía romper el techo de cristal. Los techos son invisibles porque son resistencias que no se ven pero que están ahí”, afirma la primera mujer que asumió el cargo de secretaria de Gobernación.

