Enrique Estelar, el hombre que habla con extraterrestres e invoca ovnis: "Sólo quieren ayudar"

Enrique Estelar es un hombre que se dedica a investigar, pero sobre todo, a contactar al fenómeno ovni (objeto volador no identificado), y que ocupa su conocimiento para enseñarle a todas las personas a vivir las mismas experiencias que ha tenido él desde que es muy pequeño.

De acuerdo con el propio Enrique, todo empezó desde que era un infante. En entrevista con el youtuber Gusgri, dio a conocer que varias veces tuvo que visitar al psiquiatra porque sus padres no creían que fuera capaz de tener contacto con extraterrestres y con ovnis. Además, agregó que nunca ha sido un cazados, pues ellos lo buscan a él.

"Conforme fui creciendo me adentré, entendí quiénes eran, cómo y cuándo. Me acerqué a una revista y venía un reportaje hablando de ovnis. Quedé maravillado. Supe que había gente hablando seriamente con eso. De ahí fue la chispa para seguir adelante. Ahorita ya los busco, pero antes yo no los estaba buscando", confesó.