Autoridades de Veracruz consideran “ilegal” liberación de jueza Angélica Sánchez

La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns, consideró ilegal la determinación por parte de la autoridad judicial para que sea liberada la jueza Angélica Sánchez Hernández.

En un mensaje, a través de redes sociales, indicó que, el martes 8 de agosto, la Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz emitió resolución en el incidente por incumplimiento de la suspensión provisional, dentro del Juicio de Amparo promovido por Angélica.

Lamentó que dicha Jueza haya considerado que se incumplió la suspensión provisional concedida el 9 de junio de 2023, al haberse ejecutado una orden de aprehensión que fue emitida el 16 de junio pasado, es decir, siete días después y, como consecuencia de ello, ordenó que Angelica sea dejada en inmediata y absoluta libertad.

“Ello es claramente ilegal pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”, justificó.

Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez, confirmó que su madre continúa bajo arraigo domiciliario

Créditos: Facebook @angelica.sanchezhernandez1

Acatarán resolución

Además, enfatizó que la Fiscalía General del Estado acatará la resolución, aunque no comparte el criterio de la Jueza Decimoquinta de Distrito, pues el 9 de junio, fecha en que se concedió la suspensión provisional, aún no existía la orden de aprehensión que se ejecutó contra Angélica, la cual fue con fecha del 16 de junio de 2023.



“Es evidente que la suspensión provisional sólo la protegía contra actos emitidos hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo; es decir, antes del 09 de junio de 2023, y no contra aquellos actos que fueran dictados con posterioridad al otorgamiento de la suspensión; como lo es la orden de aprehensión que le fue ejecutada, ya que esta última, como ya lo aclaré, fue emitida el 16 de junio de 2023”.

Hernández Giadáns indicó que, por este motivo, la Fiscalía General del Estado combatirá esa resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo para que sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito.



“Es importante señalar que esta resolución no afecta el fondo del proceso penal, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos, en los que presuntamente está involucrada Angélica”, agregó.

También el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reprobó la “ilegalidad” de las resoluciones de algunos jueces federales que tuercen la ley para liberar presuntos delincuentes.

“En el caso de la jueza Angélica, no se violó ningún amparo. Ahora resulta que a la jueza de distrito se le olvidaron las clases básicas en materia de amparo, pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”, opinó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Continúa en arraigo domiciliario

La jueza Angélica Sánchez Hernández deberá obtener su libertad, luego de que la jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, determinara dejar insubsistente todo el proceso penal en su contra, en un plazo no mayor a 24 horas.

La autoridad judicial señaló que policías ministeriales de Veracruz desacataron una suspensión provisional que impedía que la jueza fuera detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México.

Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez, confirmó que su madre continúa bajo arraigo domiciliario desde el pasado 14 de julio en la ciudad de Xalapa y que en las próximas horas deberá concluir el proceso en su contra.

Cabe recordar que la jueza fue detenida por primera vez el 5 de junio de este año, señalada de presuntamente liberar a Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, a quien se acusan del homicidio del diputado local priista, Juan Carlos Molina.

La juzgadora León Linarte determinó que el Juez de Control del Distrito de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Roberto Santos Maldonado Morales también incurrió en desacato al cumplimiento de la suspensión provisional, al haber tenido como puesta a su disposición a la incidentista, a pesar de tener conocimiento pleno de la concesión de la suspensión provisional y sus efectos.

Ingrid Gómez indicó que su familia se alegró de la reciente resolución judicial que deja sin efecto el proceso penal contra la jueza Angélica Sánchez.

Cabe recordar que Angélica salió del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la madrugada del pasado 14 de julio, luego del cambio instruido en las medidas cautelares tras la resolución de un órgano federal.

Ella accedió a un cambio de medidas cautelares, mediante una garantía económica de un millón de pesos y el arraigo domiciliario, pues se le señalaba de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias

srgc