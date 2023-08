“Empezamos de cero, pero empezamos mal”: La Unión de Padres de Familia arremete contra los libros de texto gratuito

El Gobierno federal prevé ganar debate sobre libros de textos gratuitos que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) al defender que están bien hechos. Ante esto, Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la presidencia nacional de la Unión de Padres de Familia han hecho el llamado a la ciudadanía y a las autoridades a involucrarse a este situación.

“No hay que centrarse en los libros de texto, sino en el rezago educativo que hay en México que dejó la pandemia”, señaló.

Al respecto, en entrevista con para Noticias con Mario Maldonado, recordó que fueron más de cinco millones de niños que ya no regresaron a las aulas en el ciclo escolar de 2021-2022. Además, indicó que no hubo esclarecimiento de los planes, programas y acusó de haber una falta en los procedimientos que la propia Ley de Educación debe de cumplir.

Precisó que, el reflejo de los contenidos que hay en el sistema educativo y la falta de conocimiento previo, genera este proceso en el que los libros no tienen una demanda estructurada de lo que se plantea de la educación y no corresponde a la realidad del país. Es un rezago que va a tardar cinco años, dijo, y se prevé que tarde más, sumado a que habrá niños con poca educación en los próximos años.

Libros de texto del régimen anterior Foto: Especial

Como representante de los padres de familia, se dijo preocupado, ya que son conocimientos que de alguna forma, no tiene una estructura conforme a la propia educación sistemática.

No se consultó el contenido de los libros

Sánchez Martínez manifestó que los libros de texto debieron consultarse antes, en el diseño y revisión como lo indica la ley, esto para detectar errores previamente. El proceso no se realizó y al no estar estructurado, no tienen una base sólida de los procesos de aprendizaje.

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, señaló que al haber quitado libros que históricamente han tenido un desarrollo de mayor conocimiento, el objetivo era mejorar la educación y no rezagarla.

“Con estos libros empezamos de cero, pero empezamos mal”, acusó

Los estudiantes tiene rezago educativo en México Foto: Especial

Alternativas sobre los libros de texto

El encargado del despacho de la presidencia nacional de la Unión de Padres de Familia señaló que han entregado cerca de 160 mil infografías a los padres de familia para que conozcan la problemática, a qué tienen derecho que es tener un paquete de libros de texto que esté apegado a planes y programas.

"Los padres de familia están tomando acciones y están reaccionando ante la publicación de los nuevos libros de texto gratuito", sentenció.

¿Cuándo y a qué hora se darán a conocer los nuevos libros de texto?

A partir martes 8 de agosto, en conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y especialistas darán a conocer los nuevos libros de texto gratuito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se revisarán “los libros y que nos informen los que los hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro”.

Enfatizó que es una facultad del Ejecutivo la elaboración de los libros de texto gratuito porque está establecido en el artículos tercero de la Constitución.

Nuevos libros que entrega la SEP Foto: @sevillacritico

Al ser cuestionado sobre si era legal que los gobernadores pudieran frenar la distribución tratándose de una facultad federal el mandatario respondió;

"No Podrían hacerlo, pero tampoco es como este asunto de prohibirme hablar, no vamos a entrar nosotros en polémica, es una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional, pero yo creo que va a ayudar mucho el informarle a la gente, como va a ayudar mucho, porque si son nada más gritos y campaña en contra pues pueden llegar a confundir", acotó.

Acusa de adoctrinamiento

López Obrador manifestó que hay que informar de los nuevos contenidos “para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, si son doctrinarios, si tienen el virus del comunismo o no, cuál es el fundamento teórico, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros que son quienes los que los van a aplicar, que nunca los tomaban en cuenta”.

Criticó que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se encargaba a editoriales españolas la elaboración de los libros de texto gratuitos. Situación que cambió en su gobierno.

“Nada más que no nos vayan a censurar, que vamos a doctrinar, que vamos a difundir el virus del comunismo aquí”, afirmó.

AMLO arremete contra Ernesto Zedillo Foto: Especial

Dijo que primero se presentarán los libros de educación básica en sesiones informativas de las 17:00 a 19:00 horas.

“Pero que además los tengan ustedes, si además no sé si los puedan distribuir porque hay un amparo para no distribuirlos, pero creo que tienen que ver con la escuela”, refirió

“Son ejemplares que se van a distribuir, son como 170 millones pero son los libros de primaria, preescolar, primaria, secundaria y los libros para maestros, y los libros también complementarios de consulta, todos los libros (…) Para que se tenga toda la información y que los papás que quieran conocer sobre los libros”, añadió.

¿Qué hay detrás de la polémica de los libros de texto?

Con el objetivo de que todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas públicas y privadas de Primaria y Secundaria en el país aprendan a leer, escribir, y adquirir conocimientos de otras disciplinas, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) distribuye gratuitamente a todos los alumnos los libros de texto que autoriza la SEP, el cual, está dentro de una gran polémica sobre si se deben o no distribuir.

Varios expertos acusan de una supuesta polarización que se enseña a los alumnos en el manual “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase Tres" sobre la diferenciación de clases sociales. Ante esto, las críticas señalan que este contenido podrían inyectar un "virus comunista" a los niños y niñas del territorio mexicano.

¿Cuáles son los nuevos libros de la SEP?

Todos los libros tienen como ejes principales la inclusión; el pensamiento crítico; la interculturalidad crítica; igualdad de género; vida saludable; apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura; artes y experiencias estéticas; no obstante, acusan que los libros buscan que niños y niñas no desarrollen habilidades básicas como leer y que no aprendan matemáticas:

Múltiples lenguajes.

Nuestros saberes

Proyectos del aula

Proyectos escolares

Proyectos comunitarios

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

DRV