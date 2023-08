SEP ofrece empleo con un sueldo de 30 mil pesos al mes, estos son los requisitos

Si buscas una oportunidad laboral bien remunerada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede ser una opción atractiva, ya que lanzó dos vacantes que superan los 30 mil pesos de sueldo, eso sí, necesitas estar titulado y tener experiencia, pues se trata de un puesto directivo y de jefatura, por lo que hay una serie de requisitos que no son negociables.

Las autoridades detallaron que el registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 26 de julio al 09 de agosto de 2023, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio a quien cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, por lo que se asegura así el anonimato de los aspirantes.

Subdirección de premios nacionales

Este cargo ofrece un sueldo de 35 mil 448 pesos mensuales y requiere ser de Ciencias Sociales y Administrativas, pertenecer preferencialmente a las carreras de Comunicación, Educación, Ciencias Sociales, Administración, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Humanidades, Psicología, Economía. Será necesario presentar título o cédula profesional. Y se deben tener habilidades gerenciales de “Orientación a resultado” y “trabajos en equipo”. Aunado a mínimo 4 años de experiencia en:

Campo de Experiencia: Ciencia Política. Área de Experiencia: Administración Pública.

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. Área de Experiencia: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas.

Campo de Experiencia: Pedagogía. Área de Experiencia: Organización y Planificación de la Educación.

Jefatura de departamento de enlace administrativo

Este puesto, con un salario de 30 mil 290 pesos mensuales y precisa a alguien de Ciencias Sociales y Administrativas, que sean de las licenciaturas de Relaciones Industriales, Psicología, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Contaduría, Finanzas, Derecho. También se necesita título o cédula. Aunado a 4 años de experiencia en:

Campo de Experiencia: Ciencia Política. Área de Experiencia: Ciencias Políticas, Administración Pública.

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. Área de Experiencia: Administración, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y Dirección de Empresas, Teoría Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Economía General, Contabilidad, Auditoría, Actividad Económica.

Campo de Experiencia: Psicología. Área de Experiencia: Psicopedagogía, Psicología Industrial.

Campo de Experiencia: Matemáticas. Área de Experiencia: Ciencia de los Ordenadores.

Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.

Campo de Experiencia: Pedagogía. Área de Experiencia: Organización y Planificación de la Educación.

Campo de Experiencia: Ciencias Sociales. Área de Experiencia: Archivonomía y Control Documental.

Checa todas las bases

“Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal”, se lee en las bases, las cuales puedes consultar a detalle en este enlace.

