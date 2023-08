Fiscal de Morelos Uriel Carmona permanecerá en prisión preventiva hasta 2024 por caso Ariadna Fernanda

El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está bajo investigación en relación con el feminicidio de la joven Ariana Fernanda López, permanecerá lo que resta de este 2023 en prisión preventiva, pues este jueves 31 de agosto un juez de Control de la Ciudad de México determinó que se ampliará por cinco meses el plazo del cierre de la investigación complementaria en contra del exfuncionario, quien se encuentra preso en el Reclusorio Varonil Sur de la CDMX.

Fue durante una audiencia realizada en el Reclusorio Sur que el impartidor de justicia dio esta prórroga ante la petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), debido a que el Ministerio Público tiene previsto efectuar distintas diligencias para complementar el caso contra Uriel Carmona.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de agosto cuando la Fiscalía capitalina solicitó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, el cual fue otorgado ese día.

Defensa de Carmona apelará decisión del juez

Tras darse a conocer que con la decisión del juez el exfiscal permanecerá en prisión hasta el 2024, su abogado defensor, Rodrigo Ugalde, dijo ante medios de comunicación que la medida le parece excesiva y la apelará. Explicó que no hay elementos para extender el plazo debido a que la Fiscalía capitalina ya tenía elementos de prueba para solicitar la orden de aprehensión. En entrevista con Milenio el defensor dijo que no hay razón para anular un plazo y no se explica cómo ahora la parte acusadora dice que no está lista para presentar los elementos de prueba en contra de su defendido.