AMLO: exconsejeros del INE no trabajaron para garantizar el voto de mexicanos en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no hicieron su trabajo para garantizar el voto de mexicanos en el extranjero.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que en el INE no se tome como "algo prioritario” la participación de los mexicanos que están fuera del país.

“Yo diría que no hicieron su trabajo los consejeros deI INE, los que se fueron, y los nuevos no le dieron importancia suficiente, no lo tomaron como algo prioritario, esa es mi impresión", explicó.