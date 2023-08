Identifican a aficionados del Rayados que golpearon a paramédicos tras partido Monterrey-Cruz Azul

Luego de que se difundieron videos que muestran el momento exacto en el que aficionados del Rayados agredieron a golpes a paramédicos, tras el partido entre Monterrey y Cruz Azul, internautas identificaron a cuatro de los supuestos fanáticos que estuvieron involucrados en el brutal ataque. Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 27 de agosto a las afueras del Estadio BBVA, en Nuevo León. En las imágenes violentas se observa que al menos dos personas resultaron con severas lesiones, luego de ser golpeados por un grupo de animadores autodenominados como “La Adicción”.

Uno de los paramédicos agredidos, quien se identificó como Gerardo Martínez, detalló en entrevista con medios locales, que la agresión se originó porque los aficionados intentaron asaltar la camioneta en la que viajaban, la cual estaba estacionada a las afueras del Estadio BBVA. Según su testimonio, los agresores intentaron despojarlo de su teléfono celular, lo golpearon y atacaron con una navaja; además, los animadores se lanzaron contra otro paramédico, quien intentó ayudar a Martínez.

Los hombres golpearon a los paramédicos tras intentar robarles sus pertenencias. Foto: especial.

Aficionados de Rayados intentaron asaltar a los paramédicos

“Sale una persona y me pega por la espalda y me tira al piso, me intenta quitar mi teléfono, me defiendo, donde me paro me vuelven a tirar al piso y saca una navaja y me intentaron dar con la navaja, la esquivo con la mano y me causa una lesión pequeña, me meto a la camioneta y en eso aparece mi compañero Aurelio y se van sobre él, no hubo una causa, no hubo motivo, fue directo un intento de robo pareciera”, reveló el paramédico en entrevista con Telediario. El hombre también confirmó que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes, para que el delito no quede impune.

Por su parte, internautas lograron identificar a cuatro hombres que supuestamente participaron en la agresión contra los trabajadores médicos. De acuerdo con los usuarios, los aficionados de Rayados que atacaron a golpes a los dos empleados de una ambulancia son: Jesús Agustín “F”, Orlando “G”, Jorge “M” y Santiago “L”. Cabe mencionar que, hasta ahora, ninguno de ellos ha sido detenido por su probable participación en el violento ataque.

Jorge “M” y Santiago “L”. Foto: especial.

¿Quiénes son los aficionados de Rayados que golpearon a paramédicos?

Según usuarios de internet, Jesús Agustín “F” aparece en el video arrojando una llanta y pateando en el rostro a uno de los paramédicos que estaba en el suelo. El sujeto presuntamente es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en la zona norte de Monterrey; aparentemente, vive en la colonia Santa Rosa, en Apodaca. Por su parte, los internautas acusaron a Santiago “L” como otro de los agresores; denuncian que él ya tiene antecedentes de otras riñas en partidos de Rayados.

Orlando “G” fue identificado por aventar una caja contra uno de los paramédicos que estaba en el suelo; el sospechoso estaría utilizando un perfil de Facebook bajo el seudónimo “Rayas mata tigres”, donde comparte material gráfico para alentar las agresiones entre aficionados del fútbol. Las personas también identificaron a Jorge “M” como el joven que aparece sin playera durante la pelea; este sujeto sería vecino de la colonia Barrio Fundadores.

