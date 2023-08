Manifestantes rodean Palacio Nacional, exigen a AMLO presionar a Canadá para encontrar al mexicano desaparecido Carlos Tomás Aranda

Un grupo de personas se manifiestan este jueves afuera de Palacio Nacional para exigir al gobierno mexicano presionar al de Canadá para localizar a Carlos Tomás Aranda Burgoin, mexicano que desapareció en ese país hace más de un mes, el 7 de julio. Acusan que no fueron atendidos.

Los padres del oaxaqueño de 30 años piden al presidente López Obrador que interceda directamente en el caso y hable con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como el mandatario mexicano ofreció hacerlo con el presidente de Alemania para ayudar a localizar a la mexicana Fernanda Sánchez, desaparecida en ese país europeo.

“Yo veo la mañanera y en la mañanera de hace tres días, de su misma voz, salió del presidente que si era necesario él iba a hablar con el ministro de Alemania. Entonces, en este caso también eso le pido, si puede hablar el ministro Trudeau y si no, que le pase el caso a la licencia Alicia Bárcena”, dijo Octavio Aranda, padre de Carlos.

Carlos Tomás Aranda desapareció el 7 de julio

FOTO: Iván Evair Saldaña

Acusan falta de voluntad de Canadá para la búsqueda de personas desaparecidas

“La policía anda divagando, que si se fue Carlos para Estados Unidos, que si se internó para Canadá, que si esto. La verdad, yo sí entiendo que no puedo juzgar a la policía de su competencia, pero sí la autoridad de México debe de estar a la par de ellos para también presionarlos. No sé si esto sea de que mi hijo es oaxaqueño o por qué. Pero sí me da mucho coraje de que no me hicieron caso”, dijo con la voz quebrada.

Ana María Burgoing llamó al presidente a que ayude a encontrar a su hijo, pues cuestionó la falta de ayuda del gobierno mexicano. “Yo le quiero pedir al señor presidente que ayude a encontrar a mi hijo, así como ayudó a encontrar a la niña de Alemania. Mi hijo es oaxaqueño, mexicano y ¿por que somos pobres no nos van a ayudar a encontrarlo? En Canadá no pasa nada”, señaló.

Octavio Aranda informó que su hijo estaba en calidad de turista en Canadá, a pesar de que las autoridades señalan que estaba trabajando.

Los padres de Carlos Tomás piden la colaboración de las autoridades mexicanas

FOTO: Iván Evair Saldaña

María Fernanda Sánchez: otro caso de mexicanos desaparecidos en el extranjero

Otro caso que se presentó la semana pasada fue el de María Fernanda Sánchez, que desapareció mientras estaba en Alemania y aún no ha sido localizada. Fue reportada como desaparecida el 22 de julio cuando se encontraba realizando una maestría en Berlín, Alemania y se le vio por última vez en Adlershof, lugar en donde se ubica su departamento.

Desde ese día las autoridades alemanas han realizado las labores de búsqueda, mientras que las autoridades mexicanas en dicho país también han brindado apoyo a la familia de la joven. La policía de Berlín estableció un operativo en conjunto con cientos de voluntarios alemanes para buscar a la estudiante de 24 años. Además decidieron colocar una ficha de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

María Fernanda Sánchez fue reportada como desaparecida el 22 de julio

FOTO: Tw Embajada de México en Alemania

Con información de Iván Evair Saldaña, Noemi Gutiérrez y Andrea Hernández