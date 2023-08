Caso María Fernanda: cronología de los instantes previos a su desaparición en Berlín

El caso de María Fernanda Sánchez Castañeda sigue dando de qué hablar debido a las acciones que han hecho en conjunto los países de México y Alemania. La joven de 24 años de edad desapareció el pasado 22 de julio en la ciudad de Berlín, lugar donde realizaba una maestría. La Embajada mexicana reportó su ausencia cuando la mujer ya no regresó a su departamento ubicado en la calle Büchnerweg.

La familia de la estudiante del Tec de Monterrey se trasladó hasta el Viejo Continente para entablar diálogos con la policía de aquella nación. Este jueves 3 de agosto el embajador Francisco Quiroga, difundió la ficha de búsqueda que emitió la Interpol para dar con el paradero de María Fernanda.

Cronología de la desaparición y los cabos sueltos del caso María Fernanda

Dicha dependencia lanzó una alerta amarilla para su localización. Según información recabada por las autoridades, la joven María Fernanda mide 1.55 metros, pesa 48 kilogramos, tiene cabello castaño y ojos de igual color, además de que habla español e inglés, recurso que utilizó para su intercambio.

La estudiante mexicana nació en el estado de Querétaro y es egresada de la carrera de Comunicación y Medios Digitales, tiene una certificación en edición de video y efectos especiales por la academia Arte 7; y una certificación en Mercadotecnia Digital por la Algebra Univeristy Croatia.

La búsqueda de la estudiante se basa en voluntariados, donde estos ocupan el departamento de la joven como punto de partida hacia varios destinos tales como zonas boscosas, canales, lagos, estaciones de tren, parques, estanques y hospitales. Asimismo, han colocado su ficha de búsqueda en distintos puntos de Berlín como parte de las labores de búsqueda.

Deseaba irse a España para conocer a una persona y encontraron su celular en su departamento

El pasado 27 de julio, el padre de la joven, Javier Sánchez comentó que su hija tenía como objetivo trasladarse a España para visitar a un novio que recientemente había entablado una relación amorosa. "Lo había conocido hace poco, tenía muchas ganas de estar con él", agregó.

En entrevista con Telemundo, el papá de "Mafer", como le decían de cariño, reveló que el domingo 23 de julio trataron de contactarla por mensajes, obteniendo resultados negativos. Incluso le pidieron a la dueña del departamento que rentaba que abriera para percatarse si estaba con vida. Luego de abrir el inmueble, únicamente encontraron su celular apagado sobre la cama.

La joven tenía un destacado desarrollo en el Tec de Monterrey

Foto: find_maffy_berlin

Cabe señalar que el pasado 31 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se realizaba acompañamiento a los padres de María Fernanda con reuniones con la policía berlinesa y gestiones para que el caso fuera jalado por la dependencia internacional Interpol.

La ley de protección de datos detiene la investigación y se presume que pudo haber abandonado el país

Durante su tradicional conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que ya se cuenta con información para conocer que sucedió antes a su desaparición en el distrito berlinés de Adlershof. Sin embargo, reconoció que aún no pueden revelar detalles para no afectar la investigación.

Otra de las razones por las que las investigaciones se han vuelto lentas, es que en Alemania las cámaras no graban los lugares públicos. “No hay cámaras, no hay forma de encontrar información y las pocas cámaras que existen en algunos lugares borran la información cada 48 horas, no es algo que guarden”, declaró Javier Sánchez para Ciro Gómez Leyva.

La estudiante de 24 años estaba estudiando una maestría en Berlín

Foto: find_maffy_berlin

Una hipótesis más que están investigando las autoridades alemanas es si María Fernanda salió del país, ya que existen 26 naciones donde no se pide documentación. La investigación sigue en pie y los familiares descartan la idea de que su hija haya salido del país.