Esta fue la última publicación de María Fernanda en Instagram antes de desaparecer en Berlín

En días recientes se dio a conocer la desaparición de María Fernanda Sánchez de 24 años en Berlín, Alemania, desde el pasado sábado 22 de julio se desconoce su paradero y esto ha causado preocupación entre sus seres queridos, quienes temen por la integridad de la joven egresada del Tecnológico de Monterrey.

Esta fue la última publicación en redes sociales de María Fernanda, desaparecida en Alemania

De acuerdo con lo referido por sus familiares, la joven salió de su departamento ubicado en Adlershof, un barrio de Berlín, María Fernanda residía ahí ya que se encontraba realizando su maestría y en cuanto se reportó su desaparición, las autoridades locales emitieron un boletín de personas desaparecidas en el que dan a conocer las características de la joven:

Estatura 1.53

Peso 48 kilos

Cabello Largo y marrón

Tatuajes en los brazos

La joven desapareció el 22 de julio en Berlín. | FOTO:Twitter @cv_arriaga

A través de su cuenta de Instagram, la joven solía compartir aspectos de su vida, especialmente sus viajes y su videos de ella cantando y tocando tanto la guitarra como el ukelele, de acuerdo con lo compartido por María Fernanda, la mexicana es maestra de Yoga.

Es así como en su última publicación realizada a través de su cuenta de Instagram, Maffy, como le dicen sus seres queridos, compartió un resumen del fin de semana que pasó en Estocolmo, Suecia. "Las mejores experiencias vienen de decisiones espontáneas. Qué buen lugar para caminar y perderse" se lee en el breve texto en inglés que compartió junto con el reel.

En su último video documentó su viaje a Estocolmo. | FOTO: Instagram @maffsanchez

En la serie de fotografías y clips que incluyó en el breve video se le puede ver caminando, así como algunos paisajes de los lugares que visitó durante su estancia, flores, edificios, iglesias, juegos mecánicos y la comida que disfrutó en aquel viaje. La publicación con fecha del 16 de mayo acumula 35 comentarios y más de 8 mil reproducciones.

María Fernanda solía hacer crónicas audiovisuales de sus viajes. | FOTO: Instagram @maffsanchez

Entre los lugares que ha visitado la joven oriunda de Querétaro se encuentra Puerto Escondido, Cancún y el festival Bahidora en Morelos. Asimismo, Maria Fernanda es parte de una banda de rock conocida como Maddaniatics en donde es el rostro y la voz principal de la agrupación de rock alternativo.

Las autoridades mexicanas han intervenido en su búsqueda. | FOTO: Instagram @maffsanchez

Desaparición de María Fernanda en Berlín: esto es lo que se sabe

Según refieren versiones de personas cercanas a la joven, María Fernanda planeaba asistir a una fiesta del Orgullo LGBTIQ+ en compañía de sus amigos, pero no habría llegado a la cita debido a que se sentía cansada. Al día siguiente, sus amigos en berlín intentaron localizarla, pero no tuvieron éxito y fue entonces cuando inició la búsqueda.

Un dato que llamado la atención es que María Fernanda salió el sábado de su hogar y dejó tanto su celular, como su computadora, lo que generó la hipótesis de que pudo haber sido víctima de desaparición forzada, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que se haya extraviado al salir voluntariamente de su hogar, según lo referido este jueves por Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania este jueves en entrevista para Telefórmula.

Finalmente, el embajador resaltó la importancia de no especular para no entorpecer la investigación: “Se mantienen abiertos varios escenarios, ya sea como desaparición forzada y como no víctima de desaparición forzada. Pero hay que ser responsables y después con la familia”, señaló.

