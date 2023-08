Claudia Sheinbaum confiesa cómo reconquistó a su novio Jesús María Tarriba

En una transmisión en vivo realizada este martes por su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum, actual aspirante a la Coordinación de la Cuarta Transformación, contestó algunas preguntas de sus seguidores y reveló más información sobre su vida; por ejemplo de cómo volvió a enamorar a su prometido Jesús María Tarriba y por qué no se ha casado.

De acuerdo con la Dra. Sheinbaum Pardo, su novio se volvió a enamorar de ella gracias a un platillo que le preparó. “Yo reconquisté a Jesús (María Tarriba) con un ceviche”, reveló la militante de Morena, luego de responder que ya tiene tiempo sin cocinar, aunque admitió que le gustó hacerlo.

Asimismo, reveló que si bien por el momento su fuerte no es la cocina, aunque reiteró que su platillo favorito es el pozole seguido por los chiles rellenos de queso. “Hace mucho no cocino, y cuando uno no cocina mucho se le va olvidando también”, admitió entre risas, además de agregar que en ese momento estaba disfrutando de uno de sus postres favoritos, el ate de guayaba.

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba. Foto: @claudia_shein.

¿Por qué Claudia Sheinbaum no se ha casado?

Durante la transmisión en vivo, sus simpatizantes le preguntaron por qué aún no se ha casado con su prometido; y es que ella anunció a finales del año pasado que se iba a casar.

“Jesús, mi compañero, mi novio, mi pareja, tiene una hija que vive en España, porque él vivió muchos años en España, y yo tengo mis dos hijos, Rodrigo y Mariana, entonces queríamos que todos estuvieran juntos pero ha sido muy difícil conciliar”, contó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, dijo que sí se iba a casar por el civil muy pronto, si bien no reveló la fecha, dijo que la fiesta de la boda sería después para unir a las familias de ambos. También, reveló que el Dr. Tarriba fue quien propuso la boda.

“Fue romántico que me lo preguntara, y bueno estamos en eso. Es una relación que se afianza, lo hacemos por gusto, por cariño, Jesús fue el que me dijo, '¿y si nos casamos?'. Entonces no crean que fue muy romántico, que me puso el anillo”.