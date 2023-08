Ciclista circula a exceso de velocidad y es embestido por un auto en Puebla: VIDEO

Un ciclista fue embestido cuando circulaba por calles de Atlixco, en Puebla. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde se viralizaron en cuestión de segundos. Decenas de internautas criticaron la imprudencia de la víctima, ya que circulaba a exceso de velocidad y no pudo frenar para evitar ser arrollado por el vehículo en movimiento.

En las imágenes se observa que el ciclista descendía de unas escaleras a exceso de velocidad, por lo que al llegar a la avenida principal no tuvo tiempo de frenar y fue atropellado por un automóvil que transitaba por la vialidad. Por su parte, el conductor de la unidad no se percató de que la bicicleta se dirigía directamente en su contra, por lo que tampoco tuvo oportunidad de frenar y evitar la colisión.

Los hechos quedaron documentados por cámaras de seguridad. Foto: captura de pantalla.

Vecinos aseguran que las escaleras no son para ciclistas

Según el reporte de medios locales, el ciclista sufrió severos golpes por el exceso de velocidad, por lo que tuvo que recibir atención médica. En redes sociales, algunos internautas arremetieron contra el conductor de la bicicleta y calificaron su comportamiento como “imprudente”, argumentando que pudo haber ocasionado un accidente mayor por circular a exceso de velocidad en calles de Atlixco.

“El ciclista le pegó al auto por no medir las consecuencias de su propia vida. Viajaba a contra flujo y le valió”; “En el video se ve que el ciclista fue el que impactó al vehículo por ir tan rápido”; “Eso pasa por no fijarse antes de cruzar la vida, imprudencia de los dos”; “El conductor del carro no tenía cómo saber que el ciclista iba bajando por las escaleras y no iba a frenar”; y “los dos son imprudentes”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

El ciclista descendió de unas escaleras. Foto: captura de pantalla.

Finalmente, habitantes de Atlixco explicaron en redes que los hechos ocurrieron en la prolongación de la avenida Hidalgo, el cruce con la 11 poniente y al final de las conocidas como Escaleras Anchas. Hicieron un llamado de atención a la población para advertir que esa zona es un punto de alta concentración turística de Atlixco, por lo que no es un lugar al que se deba acceder en bicicleta. De igual manera, pidieron a los automovilistas ser cuidadosos al circular por la vialidad, ya que constantemente hay turistas que cruzan la calle.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: automovilista embiste a un ciclista, le pasa encima y sobrevive