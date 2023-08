Fuerte choque de transporte público deja un saldo de 6 personas heridas en la carretera Tláhuac-Chalco

Seis personas resultaron lesionadas luego de que se registró un fuerte accidente en la carretera Tláhuac - Chalco. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 horas con dirección a la zona de Mixquic, cuando un autobús de transporte público se estrelló, de frente, contra una vagoneta. Hasta la zona arribaron equipos de emergencia y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de rescate, ya que una persona quedó prensada entre los escombros.

La vialidad presenta afectaciones para los automovilistas, ya que hay presencia de ambulancias, grúas y bomberos, quienes están atendiendo a los heridos y retirando a los vehículos accidentados. Cabe mencionar que sí hay paso para los vehículos que circulan por esta ruta, pero el avance es lento, por lo que se pide a las personas tener paciencia mientras los equipos de emergencia terminan sus trabajos de rescate y limpieza.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas. Foto: @luismiguelbaraa.

¿Qué pasó en la carretera Tláhuac - Chalco?

Por este accidente, cinco personas recibieron atención médica en el lugar, mientras que una persona tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital local, donde recibirá tratamiento para sus lesiones. Hasta ahora, las autoridades investigan las causas que ocasionaron esta colisión, de forma preliminar se presume que el choque podría haber sido ocasionado por el exceso de velocidad y por las condiciones climáticas que se registraron durante la tarde-noche del pasado martes 22 de agosto.

Al menos una persona quedó prensada entre los escombros que dejó el accidente, por lo que elementos de bomberos realizaron trabajos de rescate. Extraoficialmente, testigos de los hechos aseguran que la persona prensada fue liberada con éxito y no presentaba heridas de gravedad, no obstante, esta información no ha sido confirmada por autoridades locales. De igual manera, se desconoce la identidad de los lesionados y de la persona que tuvo que ser llevada, de emergencia, para recibir atención médica en un hospital.

Las autoridades arribaron al lugar y rescataron a una persona prensada. Foto: @Bomberos_CDMX



Las autoridades exhortaron a los automovilistas a circular con precaución y nunca a exceso de velocidad, ya que está es una de las principales razones por las que se producen accidentes. Hace tres semanas, en la carretera Chalco-Tláhuac un autobús perdió el control y salió de la cinta asfáltica luego de volcar sobre su costado derecho; por esta volcadura nueve personas resultaron con lesiones leves.

