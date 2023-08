Crisis migratoria entre México y EU: Gregg Abbott, las boyas y la exigencia para quitarlas del Río Bravo

El presidente López Obrador celebró que el gobernador de Texas, Greg Abbott, “rectificara” al ordenar mover las boyas hacia el territorio estadounidense del Río Bravo, pues invadían la parte mexicana. Dijo que “ojalá y aprenda a respetar a México". “Qué bueno que rectifica Abbott. Que no cae en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y qué bueno que él toma esta decisión. Ojalá y aprenda que debe de respetarnos”, dijo.

El muro flotante de boyas que colocó Texas para impedir el paso de migrantes fue motivo del envío al gobierno de Estados Unidos de tres notas diplomáticas del gobierno mexicano, en la que reclamaron que existía violación a la soberanía de México.

“Tengo la información de que muchos protestaron porque México merece respeto. A México se le tiene que respetar, que somos un país independiente, autónomo, no dependemos de un país extranjero”

López Obrador aprovechó para arremeter contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis pues dijo que "emprendió una campaña diciendo que va a utilizar armas, cañones, misiles para combatir el narcotráfico en México”. Sin embargo, aseguró que DeSantis, aún con su campaña contra México y antiinimigrante, no levanta en preferencias electorales. Aseguró que el gobierno mexicano está cumpliendo con su responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada.

“Por eso al señor DeSantis, con esos arranques propagandísticos, politiqueros no le ha ido bien. Tiene una política antiinmigrante, una política inhumana, discriminatoria y los estadounidenses no ven bien eso. Pero no les da resultado porque nosotros cuidamos mucho esa relación, es muy importante y no incumplimos ningún compromiso, ayudamos, cooperamos”, dijo.

AMLO espera que Greg Abbott aprenda a respetar a México

AMLO contra maíz transgénico: "¿Cómo vamos comer veneno?”

“¿Cómo vamos a estar comiendo veneno?”, cuestionó el presidente López Obrador al defender su política de prohibir en México el uso de maíz genéticamente modificado o amarillo, para productos de consumo humano.

El posicionamiento del mandatario federal, durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional, la dio ante los reclamos comerciales de Estados Unidos y Canadá, que acusan a México de violar con esa política el tratado comercial entre las tres naciones norteamericanas, el T-MEC.

“Por encima del interés económico y por encima desde luego del interés del lucro, debe estar la protección de la salud de los pueblos, no sólo de los mexicanos sino estadunidenses y de todos los pueblos. ¿Cómo vamos a estar comiendo veneno?, ¿cómo vamos a estar ingiriendo químicos dañinos? Yo digo que no. Eso es lo que se está viendo ahora”, dijo.

Aseguró que el maíz transgénico es la única discrepancia con Canadá y EU. Y es que previamente se le preguntó sobre el llamado a consultas y posible panel promovido por Washington y Ottawa por la política energética mexicana. “En el tratado se establece que el petróleo es de la nación, es de México, de todos los mexicanos y no está sujeto a ningún acuerdo. Ahora sólo existe una consulta que puede llevar a paneles, a un tribunal, por el maíz transgénico”, respondió.

El maíz transgénico es otro de los temas de jaloneo en el TMEC

