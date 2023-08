Claudia Sheinbaum: “Derecho a la educación es abrir la puerta a otros derechos”

“Hablar del derecho de la educación es abrirle la puerta a otros derechos, como la salud, el trabajo, a la vivienda”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación, durante un encuentro con académicos y académicas de educación Media Superior y Superior.

Asimismo, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que uno de los grandes derechos es la educación, ya que abre la puerta a otros derechos. Cabe mencionar que este es uno de los temas más destacados de Sheinbaum Pardo, quien promovió diversos programas de educación como titular de la Ejecutiva local.

“La educación es el centro de la transformación y hay que continuar los esfuerzos actuales, los esfuerzos de la nueva escuela mexicana, los esfuerzos de evitar que deserten los estudiantes de educación media superior a través de las becas, las universidades Benitos Juárez y seguir construyendo más universidades, más educación”, externó la militante de Morena.

Sin el derecho a la educación no hay nada: Claudia Sheinbaum

En este encuentro con académicas y académicos, la Dra. Sheinbaum resaltó que gracias al derecho a la educación existen otros derechos, con los cuales se contribuye tanto a la sociedad como al país.

“Si no hay suficientes ingenieros e ingenieras, tampoco se da probablemente el derecho a la vivienda; si no hay poetas, tampoco hay derecho a la cultura; si no hay historiadores, tampoco se escribe la historia de México, es decir, tomas como esencia a la educación como un derecho abre puertas a todos los demás derechos”, externó Claudia Sheinbaum.

En su mandato como jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum impulsó no solo programas para que niñas, niños y jóvenes continúen con su educación, pues también desarrolló los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

“Uno de los grandes derechos es el derecho a la educación. Cuando llegó a jefa de Gobierno, no podía olvidar, ni la historia personal, ni la historia colectiva, ni los principios por los cuales luchamos”.