Congreso Estatal exhorta a la SCJN para que resuelva el asunto relacionado con la justicia administrativa de Oaxaca

El Congreso de Oaxaca exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que a la brevedad se dé una determinación jurídica y certera sobre el asunto relacionado con la suspensión a favor de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TIAO).

Con 22 votos a favor y 7 en contra, las y los legisladores avalaron el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Morena.

En su exposición de motivos la diputada Rosalinda López Garcia, sostuvo que la estructura con él cuenta el TIAO, el cual fue sustituido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Combate a la Corrupción (TJACCO), es desproporcionada.

Lo anterior al explicar que son 12 magistrados distribuidos en ocho Salas; una Sala superior, seis Salas Unitarias de Primera Instancia y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.

El pasado 27 de julio; es decir siete días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió parcialmente la Controversia Constitucional 396/2023 Créditos: Congreso de Oaxaca

Inconformidades

El punto acuerdo causó inconformidad por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismos que votaron a favor del decreto para la creación del nuevo TJACCO y la desaparición del TJAO, el pasado 20 de julio del 2023.

En su momento la legisladora del tricolor María Luisa Matus, reclamó el hecho y aseguró que las iniciativas son presentadas minutos antes, para lograr así su aprobación y no ser analizadas por el resto de legisladores.

Por su parte Freddy Gil Pineda Gopar del mismo instituto político expuso que su voto no fue en contra de la creación del TJACCO sino en contra del exhorto a la SCJN.

El pasado 27 de julio; es decir siete días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió parcialmente la Controversia Constitucional 396/2023 contra los actos que deriven el decreto de reforme al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y ordenó su suspensión.

Objetivos

La finalidad de la suspensión es preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes jurídicos que se estiman vulnerados, aseguró el órgano.

Asimismo, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de La Corte, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del TJAO continúen en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.