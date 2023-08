Alcalde de Michoacán explica por qué le disparó a dos perritos: piden justicia para "Buba" y Canela"

Este jueves se dio a conocer el ataque a dos perritos perpetrado por el presidente municipal de Tangancícuaro, Michoacán a David Melgoza Montañez el cual causó indignación debido a que les provocó la muerte con un arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, los canes responden a los nombres de "Buba" y Canela", fue su dueño, Roberto Armando quien se percató de lo ocurrido en la colonia Santa Anita.

Por la tarde, el edil ofreció una conferencia de prensa para hablar de lo ocurrido, luego de que el dueño de los canes diera su versión de los hechos: “Yo llegué con min novia en la moto y de repente vi al presidente que sacó un arma contra mis dos perros y a cada uno les disparó un balazo y se fue. Los vi desangrarse, correr con miedo. Voy a presentar denuncia, porque había mas gente aquí, niños, vecinos viendo y escuchando, no se puede quedar, así espero que se haga justicia”, compartió el joven.

¿Por qué el alcalde de Michoacán mató a dos perritos?

Durante su encuentro con medios de comunicación, David Melgoza Montañez dijo que el miércoles en la noche estaba punto de revisar a una niña de seis meses en su consultorio ubicado en su domicilio: "Súbitamente veo que se meten a mi casa dos perros, un perro husky y un pastor belga, agresivos se metieron y atacaron a mi perra. La estaba mordiendo del cuello, el otro le estaba mordiendo la parte trasera".

Luego, el edil explicó la reacción que tuvo frente al ataque: "Mi particular, Francisco Barajas se fue encima de la perra que traía a mi perra del cuello y yo en ese momento también me abalancé sobre la perra, le tiré algunos golpes para que soltara a mi mascota, aclaro que mi mascota estaba en actitud sumisa, de defenderse exclusivamente".

Pero lo que causó indignación fue lo que vino después: "Logramos que este perro soltara a mi perra, salieron corriendo los dos perros, pero extremadamente agresivos. Salí detrás de ellos y con la intención de ir a hablar con el dueño para decirle que agarrara a sus mascotas, que no anduviera en la calle con el riesgo de que pudieran lastimar a alguien. Cuando estábamos ahí por llegar a su casa, el pastor belga me vio, estaba en la esquina con el otro perro y se regresó y se me dejó venir. Saqué mi arma y me defendí, me defendí de este perro y luego del otro perro".

¿Qué hizo el dueño de "Buba" y Canela"?

Durante la misma conferencia de prensa, David Melgoza Montañez agregó que después del supuesto ataque a los perritos el dueño le preguntó por qué le había hecho a sus perros, por lo que procedió a explicar el ataque en contra de su perrita y de él: "El dueño dijo 'está bien', me retiré y llegué a la casa" así concluyó la explicación.

Los canes murieron de inmediato. | FOTO: Dog Vader

David Melgoza se disculpa por haberles disparado a los perritos

Luego de haber narrado lo ocurrido, el edil agregó unas palabras más: "Lamento mucho que haya pasado esto, pero quiero decirles que en mi casa estaba mi familia, mi esposa, una de mis hijas, mi paciente en el consultorio, niña de seis meses y también el papá la niña, estaba capitán Octavio afuera de la casa, quien es mi jefe de seguridad y mi particular, entonces quiero aclarar en vista de todo lo que se ha manifestado en las redes sociales, que mi intención nunca fue lastimar a las mascotas o por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia".

El edil refirió que los perros eran sumamente agresivos. | FOTO: X

Sobre cuántos disparos emitió, el funcionario detalló: "Hice exclusivamente dos disparos, uno para cada uno de los animales, la calle estaba vacía, no había niños y no hice más disparos, cuando hice el primer disparo con el perro, el belga que me venía de frente, el impacto se lo di de frente y el segundo disparo, se me encasquilló la pistola, corté cartucho nuevamente y el otro perro, el husky ya venía sobre mí también y al pasar junto a mí fue cuando le hice el disparo".

