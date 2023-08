Alcalde de Michoacán y sus escoltas matan a tiros a dos perritos y provocan la furia de la población

David Melgoza Montañez, presidente municipal de Tangancícuaro, Michoacán, es acusado por habitantes de haber asesinado con arma de fuego a dos perritos, hecho ocurrido la noche del miércoles.

Roberto Armando, dueño de los peludos “Buba” y “Canela”, fue testigo de cómo el alcalde emanado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio muerte a los lomitos en una calle de la colonia Santa Anita, en la cabecera municipal.

“Yo llegué con min novia en la moto y de repente vi al presidente que sacó un arma contra mis dos perros y a cada uno les disparó un balazo y se fue. Los vi desangrarse, correr con miedo. Voy a presentar denuncia, porque había mas gente aquí, niños, vecinos viendo y escuchando, no se puede quedar, así espero que se haga justicia”, compartió el joven.

Vecinos vieron cómo el alcalde los asesinó

“Buba” y “Canela” con vida. FOTO: Especial

Daisy Rosales, vecina de “Buba” y “Canela”, también presenció el asesinato a manos del presidente municipal y sus dos escoltas, quienes intimidaron a los testigos para evitar que hicieran público lo ocurrido.

“A mi sobrino lo quisieron subir a la patrulla porque quiso hablar, hay muchos testigos y videos de esta injusticia. No entendemos el por qué de la situación del señor presidente”, dijo la mujer.

Pobladores se manifestarán para frenar los actos violentos

Los lomillos murieron minutos después frente a los moradores de la cuadra. FOTO: Especial

Los colonos adelantaron que realizarán manifestaciones para pedir un alto ante los constantes actos violentos del alcalde, pues este último, aseguran, va a causar traumas en los menores que vieron morir de forma violenta a los dos perritos.

“No es la primera vez que el presidente presenta esos síntomas de locura y demencia ahora fueron perritos de una familia, después ¿quién va a ser?, ¿alguien que no esté de acuerdo con él?”, cuestionó otro vecino.

Video grabó la escena

Luego de recibir los impactos de bala, “Buba” y “Canela” corrieron varios metros mientras se desangraban. Murieron minutos después frente a los moradores de la cuadra, sin que hubiera tiempo para recibir atención veterinaria.

Un video de seguridad captó al presidente David Melgoza y sus dos escoltas cuando persiguen a los perros, pero en la grabación no se alcanza a observar el momento en que los animales reciben los disparos, no obstante, los testigos señalan al munícipe como el autor material. La Fiscalía General del Estado (FGE) levantó sus cuerpos que serán materia de investigación para esclarecer la muerte de los canes.

Alcalde de Michoacán argumenta que estaba defendiendo a sus mascotas

El edil de Tangancícuaro reconoció que asesinó a tiros a dos perros durante la noche del miércoles y justificó sus actos al asegurar que previo al crimen, los canes se introdujeron de forma violenta a su vivienda.

En conferencia, el munícipe mostró videos del momento en que los perros “Buba” y “Canela” ingresaron a su cochera, donde aseguró, “se fueron a meter a mi casa a agredir a mis mascotas”. Uno de los canes, se abalanza sobre una perra, propiedad del alcalde.

Posteriormente, narró Melgoza Montañez, los perros salen de su casa, y detrás de ellos, el presidente municipal, su secretario particular y su jefe de seguridad, pues pretendía dialogar con el dueño de los lomitos, quien vive en las inmediaciones, pero al considerar que los peludos tenían un comportamiento “agresivo” y riesgoso para la población, optó por darles muerte.

“Le dije, ‘vamos a hablar con el dueño, estos perros pueden morder a alguien’, cuando estoy hablando de eso, se dejan venir los perros, el capitán me da su pistola y me dice ‘cuidado porque trae cartucho arriba’, me volteo, le hago un disparo al primer perro que viene de frente, le di el disparo a tres metros de distancia, el otro perro viene atrás, se me encasquilla la pistola al segundo disparo, cerrojeo el cartucho y le hago el otro disparo, hice dos disparos exclusivamente”, reconoció.