No son las boyas en el Río Bravo, AMLO asegura que la reducción de la migración se logró con esta estrategia

El presidente López Obrador enfatizó que han bajado los flujos migratorios a Estados Unidos sin necesidad de que se coloquen boyas en el Rio Bravo como lo hizo el gobernador de Texas, Greg Abbot. En la conferencia de prensa matutina, lo atribuyó a las vías legales de ingreso que puso en marcha Estados Unidos, además a los programas de desarrollo implementados en Centroamérica y el Caribe.

Puso una gráfica en la pantalla del Salón Tesorería en donde se informa que “desde el fin del Título 42, el 12 de mayo, los encuentros irregulares entre mayo y junio disminuyeron en 50 por ciento. Esto representa el número más bajo de encuentros en la frontera México y Estados Unidos desde febrero de 2021. Hay tendencia a la baja de los flujos migratorios de personas mexicanas. López Obrador enfatizó que son los niveles de menos migración, pero déjala para que la vea el gobernador de Texas, que no fueron las boyas”, aseguró.

Recalcó que son las medidas aplicadas desde abril para que puedan realizar trámites para llegar legalmente a Estados Unidos.

“Y los programas de apoyo a los pueblos de Centroamérica y el Caribe que está llevando acabo Estados Unidos y México atendiendo las causas, no se puede resolver el problema migratorio, que tiene raíces sociales con medidas coercitivas. Ojalá y me esté escuchando el señor, no se resuelve nada militarizando la frontera, poniendo boyas, con muros”

Antes, el presidente Lopez Obrador señaló que las acciones del gobernador de Texas, además de violar la soberanía de México es un acto publicitario y propagandístico. “Es una demanda de respeto a nuestra soberanía y a los acuerdos internacionales porque sí es una violación a nuestra soberanía. Es un acto publicitario, propagandístico del gobernador de Texas. No se inscribe en la política de buena vecindad que debe prevalecer entre nuestros pueblos, entre nuestros países”, expresó.

“Él está actuando de manera politiquera, está queriendo quedar bien con cierto sector de cuidadnos estadounidenses que no poseen toda la información de lo que realmente significa la migración y que tienen pues una idea errónea de lo que por necesidad tienen que llevar a cabo los migrantes”, añadió.

“Desde el fin del Título 42, los encuentros irregulares entre mayo y junio disminuyeron en 50 por ciento"

FOTO: YT López Obrador

Migrantes podrán realizar trámites en el Sur de México

Luego de que se anunció un nuevo espacio multi servicio para migrantes en el sureste de México, el presidente López Obrador informó que esta semana Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, viajará a Chiapas para atender el fenómeno migratorio. En la conferencia de prensa matutina, explicó que se busca que los migrantes tengan opciones de trabajo y capacitación para los migrantes.

Dijo que en los próximos meses se tendrá información sobre ese tema. “Al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos los que lo deseen en especial de cuatro países, Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos para hacer trámites y lograr ingresar a ese país de manera legal, eso no existía anteriormente”, dijo.

“Eso hay que reconocerlo es un planteamiento del presidente Joe Biden para que el flujo migratorio se llevara a cabo de manera legal, que la gente no tenga que hacer la travesía con todos los riesgos que implica, violación de sus derechos humanos y que puedan en Embajadas de Estados Unidos, en consulados de Estados Unidos hacer sus trámites”, señaló.

-¿En estos espacios estarían autoridades de Estados Unidos para esos trámites?, se le cuestionó. "No. No podrían estar consulados móviles para los que no han hecho sus trámites y que están aquí en la República Mexicana, en el sureste, dijo.

El presidente afirmó que “no sólo es el trámite, lo que se plantea es que allá, que sólo estamos ofreciendo albergues, alimentación, atención médica, cuidado y también oportunidades de trabajo, porque nuestro país tiene posibilidad para qué se puedan ofrecerse empleos”.

AMLO asegura que la migración ha reducido por lo programas sociales

FOTO: Archivo

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña