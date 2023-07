Las boyas con púas en la frontera de México con EU no están dentro de la ley, advierte excomisionado del INM

En los límites de México con Estados Unidos, se ha hecho el uso de boyas con púas en Río Bravo para impedir el paso de migrantes a la unión americana, el cual, el gobierno mexicano ya analiza una posible demanda en contra de Texas, quienes fueron los responsables de colocar esta cerca. Ante esto, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM señaló que este suceso se tiene que ubicar en el contexto electoral del país norteamericano, el cual, la radicalización del discurso contra migrantes y refugiados se convirtió en un argumento electoral.

“Moviliza a la derecha de Estados Unidos que tiene un peso político importante”, señaló.

Boyas bloquean el paso de migrantes Foto: Twitter @ForoVirtualMx

En entrevista para Noticias con Verónica Sánchez, el también excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que sobre ese escenario electoral, se han construido todo tipo de iniciativas antiinmigrantes como lo fue el muro que mandó a construir Donald Trump, el utilizar a la Guardia estatal en Texas o el enviar a migrantes a otros lugares desde Texas a otros puntos.

Medidas radicales de Greg Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott se ha distinguido por un posicionamiento muy radical y sin medida en este contexto, ya que se habla de boyas que están puestas, posiblemente violando la propia legislación de Estados Unidos como lo planteó el gobierno de Joe Biden al estado.

En este contexto, Guillén espera que el gobierno mexicano se sume a este planteamiento de violación desde el punto de vista del tratado de límites y aguas que tiene el país. Además, el exomisionado del INM indicó que existe una discusión de este suceso; sin embargo, en términos estrictos, tendrían que haber consultas y acuerdos para ese tipo de instalaciones.

Reiteró que la colocación de las boyas con púas son medidas que no solo no están en el marco legal, sino que no falta a los mínimos de ética de respeto a la vida de las personas, en especial, cuando lo hace un gobierno que ya pasó los límites, ya que son medias que no están dirigidas a la contención, sino que están dirigidas a lastimar y provocar muertes.

"Se ha planteado que provoca algún tipo de caso que están en alto riesgo por estas condiciones", sentenció

