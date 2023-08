Claudia Sheinbaum adelanta temas de seguridad: "Nunca más un México de injusticia y corrupción"

Claudia Sheinbaum, única mujer aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que los gobiernos de la 4T no son iguales a los de oposición y recordó que el modelo de seguridad impulsado en el 2000 declaró la guerra contra el narco lo cual resultó en mayor inseguridad, debido a que el encargado fue Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en febrero de este año de narcotráfico y delincuencia organizada en EUA.

"Iba hacia la oficina, que ahora está en la alcaldía Iztapalapa y venía aquí por Reforma y quise pararme en este lugar para grabar este video. Ustedes saben, este monumento que está aquí, la llamada Estela de Luz que en realidad es el "Monumento a la Corrupción". Y nos recuerda todos los días lo que fue ese gobierno, que inició con un fraude electoral y que muy poco después decidió declarar la guerra contra el narco, inició esta ola de violencia", detalla Sheinbaum.

De acuerdo con la ex jefa de Gobierno de la CDMX, la "guerra quiere decir que no hay justicia, que se justifica matar sin un juicio", por lo que consideró que este modelo implementado hace dos sexenios en el país derivó en mayor inseguridad. "El siguiente sexenio en realidad no cambió la política, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador", afirmó la militante de Morena.

Claudia Sheinbaum adelanta temas de seguridad

Para Dra. Sheinbaum Pardo el tema de la corrupción está ligado a la inseguridad y a la injusticia, por lo que reiteró que los gobiernos que encabezan el movimiento de la 4T "no somos iguales" a los de la oposición e hizo un llamado a no volver a los periodos anteriores: "Por eso decimos, nunca más ese México, nunca más se México de injusticia, nunca más ese México de privilegios y de corrupción".

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que "esta semana la vamos a ir dedicando a cómo se ha trabajado la seguridad en el país y también cómo hicimos en la seguridad en la ciudad".

El tema de la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población mexicana, por lo que otros aspirantes de la Coordinación Nacional de la Transformación han hecho públicos algunos señalamientos sobre cómo se podría abordar el tema para mejorar la seguridad que se vive en el país. Ahora la única mujer aspirante de este movimiento, adelantó que hablará en estos días sobre lo que hizo al estar al frente de la administración de la CDMX.