Con la participación de cientos de mujeres líderes de todos los sectores en el país, y encauzadas por Claudia Corichi García, presidenta de la Colectiva 50+1, y Cecilia Patrón, presidenta anfitriona del Capítulo Yucatán, se llevó a cabo, en un mosaico de pluralidad, el II Congreso Internacional de la Colectiva 50+1, cuyos trabajos fueron inaugurados por el Gobernador Mauricio Vila.



Bajo el lema de #SoyPoderosa, se reunieron las más de 700 lideresas de esta influyente y poderosa Colectiva de mujeres encabezadas por Claudia Corichi García, quien expresó que “Es prioritario enaltecer las grandes coincidencias a favor de la igualdad, por encima de cualquier diferencia partidaria, rumbo a comicios nacionales de 2024”.



Fue un espacio en el que se presentaron distintos paneles, libros y conferencias magistrales de feministas, expertas en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, violencia de género y del empoderamiento económico.



50+1 es una Colectiva con agenda de género y 28 capítulos en la República, así como en Texas, Nueva York, Wisconsin y Chicago, Estados Unidos, además de Chile, Argentina y Colombia.

Créditos: Yucatán

No admitir la violencia

Al evento asistieron cientos de mujeres, entre ellas la presidenta internacional de la Colectiva 50+1, María Elena Orantes, Cónsul de México en Houston, así como académicas, mujeres políticas, periodistas, activistas, empresarias, representantes de Pueblos Originarios, ex gobernadoras y legisladoras, entre ellas Dulce María Sauri, Amalia García, Mónica Fernández, Beatriz Paredes, Kenia López, Xóchitl Gálvez, Nancy de la Sierra, Carolina Viggiano, Indira Kempis, Federica Quijano, Ana Lilia Herrera y la activista Olimpia Coral.



También respondieron a la convocatoria las empresarias Blanca Estela Pérez, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial; Beatriz Gómory, presidenta de Coparmex Mérida; y la tesorera de la Colectiva Nacional, Julieta Angulo de CEMJAL, entre otras.



Durante su participación, Claudia Corichi García, exhortó a las mujeres con toma de decisiones a solidarizarse con todas y no admitir la violencia, ni las desapariciones. "No basta llegar, hay que apoyar para que otras también lo hagan. “Mujeres juntas, nunca difuntas” expresó.

Las asistentes también pudieron escuchar, de viva voz, a expertas en distintos temas como: “El impacto económico de la mujer en la economía”, “Los derechos políticos de las mujeres”, y “La igualdad de género en el ámbito internacional”, así como el interesante conversatorio de “Gobernar con perspectiva de género”.

Iniciarán tareas de colaboración

El común denominador fue el empoderamiento y desarrollo económico, así como la lucha para erradicar cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y mujeres. Entre los trabajos se llevó a cabo un panel de la red juvenil de #50+1, encabezado por su presidenta nacional, Katherine Esparza. Al evento también asistieron diversas jóvenes líderes entre ellas: la periodista y empresaria Karen Torres, así como Ana Sofía Lanczyner, representante de la fundación Grupo México, entre otras.



En la clausura del encuentro, la presidenta Claudia Corichi García sorprendió a las asistentes con la firma de un importante acuerdo entre 50+1 y el Instituto Nacional Electoral, que tiene como propósito, certificar a las colectivas 50+1, como defensoras de los derechos políticos de las mujeres.



Reconoció la participación sorora de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, en la firma del “Acuerdo de intención”, que surgió de una serie de encuentros producto de la buena voluntad y esfuerzo de ambas partes.



Además, el INE y 50+1 iniciarán tareas de colaboración, a través de cuatro foros regionales, para capacitar a las mujeres en materia de derecho político-electoral.



Durante el congreso, cientos de mujeres líderes de acción positiva, una a una, se unieron para buscar alternativas que permitan transformar el país con pluralidad y perspectiva de género en espacios públicos y privados, instituciones, políticas y presupuestos públicos, “Sin mujeres no hay democracia”, concluyó Corichi García.

