AMLO asegura que Creel está enojado porque no lo eligieron: "Ahora me echa la culpa a mí"

El presidente López Obrador afirmó que el panista Santiago Creel Miranda lo culpa y se enoja porque "ya se dio cuenta de que no fue el elegido por el grupo conservador para hacer el candidato de la oposición. Es el colmo”, dijo. Además se deslindó de las acusaciones en su contra. “Ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿y yo por qué?”, expresó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sin pregunta de por medio, el presidente explicaba que el grupo conservador está impulsando a Xóchitl Gálvez, cuando se refirió a Santiago Creel y pidió que se mostrara el video de su registro. “Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. Ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego Fernández, con Carlos Salinas, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Claudio X González. Se enoja conmigo”, comentó

López Obrador pidió que se buscara el video del registro del diputado panista ya que la conferencia tiene que ser muy didáctica.“Pero el caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que yo hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir esto está mal, porque esta simulación o son unos ingratos. Fox que trabaje con él, que le ayude en varios enjuagues, Diego que lo ayude tanto y ahora me abandonan estos ingratos (…) Pensaba que iba a ser el elegido y los que mandan que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN fueron los que decidieron”, argumentó.

Después, el presidente observó en la pantalla las declaraciones que dio este martes Santiago Creel. “El coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era el dueño de México y de nuestras libertades comómo se atrevió este desgraciado presidente, no sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional que no lo vamos a permitir”, expresó Creel.

Por ello, López Obrador dijo que “ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿y yo, porque? Ya es muy claro, por eso se están deslindando todos”.

Santiago Creel atacó a López Obrador, al momento de firmar para ser aspirante

FOTO: Archivo

Información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña