Joven muere en su primer día de trabajo: se electrocutó al instalar cableado

Un accidente laboral cobró la vida de un hombre en Zapopan, Jalisco. Lo que presuntamente sería su primer día de trabajo, terminó siendo el último de sus días con vida, según medios locales. El joven de 23 años de edad sufrió una descarga eléctrica mientras atendía un servicio de instalación de televisión por cable.

El cableado que cruzaba por el domicilio de dos pisos se hallaba a una altura semejante, por lo que se cree que mientras el trabajador hacia las respectivas maniobras de instalación, rozó los cables, recibiendo una descarga de 23 mil voltios, hecho que le arrebató la vida de forma instantánea. Sin embargo, una de sus familiares comentó en redes sociales que el joven no estaba cerca del cableado: “Los cables de alta tensión jalaron al chico (23 años), él no estaba cerca ni tocó los cables”, compartió.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia de la Higuera. La instalación se iba a realizar en una casa ubicada en el cruce de las calles Vista al valle y Obelisco; desafortunadamente, a la llegada de los paramédicos y equipos de emergencia, el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de protección civil y bomberos cortaron la fuente de energía para recuperar el cuerpo. De acuerdo con información de medios de la región, también acudió personal de seguridad de la empresa de comunicaciones, la policía de Zapopan y el Ministerio Público, quienes trasladaron el cuerpo del joven al servicio forense.

Las autoridades cortaron la energía para recuperar el cuerpo. Foto: Especial

¿Qué se debe hacer cuando una persona se está electrocutando?

Las descargas eléctricas pueden causar quemaduras, o no dejar ninguna marca en la piel; no obstante, en los 2 casos la corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo puede provocar un paro cardíaco, inclusive, tener contacto con una pequeña cantidad de electricidad puede ser fatal.

Mayo Clinic, sociedad médica considerada como la número 1 en el listado de honor de los mejores hospitales de Estados Unidos, recomienda no tener contacto con la corriente eléctrica cuando una persona se está electrocutando, tampoco acercarse a los cables de alta tensión hasta que no corten la electricidad. Además, mantenerse al menos a unos 6 metros de distancia y más lejos si los cables hacen puente y chispas. Mientras llega la atención médica, desconectar la fuente de electricidad. De lo contrario, usar un objeto que no conduzca la electricidad, hecho de cartón, plástico o madera para alejar la fuente de la persona lesionada y de ti.

Asimismo, comenzar la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respiración, tos o movimiento; evitar que la persona lesionada tome frío; colocarle un vendaje; cubrir las quemaduras con un vendaje de gasa estéril, y no usar toallas ni mantas, porque las fibras sueltas pueden quedar pegadas en las quemaduras.

