Alertan por fuertes vientos en 9 alcaldías, podría haber caída de árboles y espectaculares

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, activó, este lunes, la alerta amarilla por fuertes vientos en diversas alcaldías de la capital; de acuerdo con la dependencia, se esperan ráfagas de entre los 50 y hasta los 59 kilómetros por hora, mismas que podrían ocasionar caída de árboles, lonas y daños a inmuebles como casas o establecimientos.

Mediante un comunicado compartido en las cuentas oficiales de la SGIRPC, las autoridades de la red de Alerta Temprana Meteorológica informaron este lunes 3 de julio cuáles son las alcaldías con pronóstico de ráfagas fuertes de viento y que podrían causar afectaciones en el cableado de las calles: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Venustiano Carranza.

La alerta fue emitida esta tarde. Foto: @SGIRPC_CDMX

Recomendaciones ante fuertes vientos

La alerta amarilla estará vigente desde las 16:00 horas y hasta las 21:00. Se estima que las alcaldías afectadas estarán registrando rachas de viento entre los 50 y los 59 km/h. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos compartió una serie de recomendaciones a la población para evitar algún incidente o percance por las condiciones climatológicas extremas.

La SGIRPC recomendó a la población tomar las siguientes medidas: guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir a azoteas, alejarse de los postes telefónicos y utilizar cubrebocas. No obstante, la principal recomendación es no salir de casa, pero en caso de no poder cumplirse, las autoridades piden que la población reporte a Protección Civil cualquier incidente.

Se recomienda utilizar cubrebocas. Foto: cuartoscuro.

Recomendaciones para protegerse del viento en la calle

De igual forma, la dependencia exhortó a los habitantes, que tienen que salir de sus casas, a seguir estos consejos para evitar accidentes:

Aléjate de casas viejas o en mal estado.

Evita los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias, y si vives cerca de uno mantente alerta

Aléjate de los árboles ya que las grandes ramas podrían romperse y caer.

Evita transitar por parques o avenidas arboladas.

No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

Apártate de cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer.

Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades.

Tras el paso de vientos fuertes limpia frecuentemente coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura.

Los vientos pueden ocasionar caída de árboles o ramas. Foto: especial.

Habrá lluvias este 3 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este lunes se pronostica un ambiente templado y posibilidad de nieblas al amanecer en zonas altas de la región en todo el Valle de México. Por la tarde se espera un incremento de nubosidad con mucha probabilidad de chubascos y lluvias de puntuales a fuertes. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México.

De igual manera, se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. En el caso puntual de Toluca la temperatura mínima será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 grados Celsius.