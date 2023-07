Hay una campaña contra la Sedena y la Marina por el caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña en contra de la Sedena y la Marina luego de que el Alto Comisionado de la ONU y otras organizaciones respaldaron los señalamientos del GIEI de que concluían su trabajo por el ocultamiento de información oficial en el caso Iguala.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas daría la posición por lo que evitó que respondieran los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, Rafael Ojeda.

Búsqueda de los 43 estudiantes

Afirmó que sigue la búsqueda de los 43 normalistas, además de que recibió una carta del primer ministro de Israel luego de que México solicito la entrega de Tomás Zerón —ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa—.

En las instalaciones de la 13 Zona Militar, mostró una encuesta del Inegi del mes de marzo en donde 87.5 por ciento de la población de más de 18 años manifestó “confianza” en la Marina mientras 83.4 por ciento manifestó “confianza” en el Ejército y 76.7 por ciento en la Guardia Nacional.

“Yo la voy a dar, soy el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas aparte de Presidente de México. Por eso quiero tomar la palabra yo, contestar yo porque no es cierto, porque es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento”,

"No hay fundamento"

Señaló que el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las organizaciones no tienen fundamento, “en general no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Sí fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel”.

Enfatizó que está detenido por este caso el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Cuestionó que la ONU no ha hecho algún pronunciamiento sobre el caso de Genaro García Luna ni sobre el. derrocamiento del presidente de Perú, Pedro Castillo.

El titular del Ejecutivo Federal afirmó que la inconformidad es por los cambios impulsados por su gobierno no porque les preocupé a las organizaciones los derechos humanos.

